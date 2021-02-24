عبر الفيديو كونفرانس.. مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة عدد من القضايا المهمة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، اجتماع مجلس الوزراء، بمقر المجلس عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة ذات الأولوية على أجندة الحكومة.

ويناقش مجلس الوزراء آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد في مصر، واتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس وعدم انتشاره، والتشديد على اتباع الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات، وتطبيق الغرامات الفورية على المخالف، وكيفية توزيع لقاحات كورونا.

كما يبحث الاجتماع استعدادت الحكومة لمواجهة الأمطار والسيول وتوفير المعدات اللازمة لموجهة الأمطار، خاصة في المناطق الساحلية.

ويبحث المجلس توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة في جميع المحافظات، واستمرار المراقبة على الأسواق لعدم التلاعب بالأسعار.

كما يبحث الاجتماع الموقف التنفيذي ونسب التنفيذ لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في المحافظات.

ويبحث أيضا موقف مبادرة الرئيس لتطوير الريف المصري في جميع محافظات مصر.