أخبار مصرية

حنفى جبالى يهنئ رئيس مجلس الأمة الكويتى بالعيد الوطنى

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رانيا ربيع 2021-02-24 13:11 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - بعث المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتى بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال الوطنى وعيد تحرير دولة الكويت الشقيقة.

وجاء فى نص البرقية: أتقدم إليكم باسمى وباسم نواب شعب مصر، بخالص التهانى القلبية ‏بذكرى عيد الاستقلال الوطنى وعيد التحرير الذى يحتفل بهما بلدكم ‏الشقيق فى فبراير من كل عام، والذى كان ثماراً لنضال شعب أبى وعزيمة ‏أحرار، أرادوا كسر قيودهم فاستجاب القدر، وانجلى فجر يوم جديد.‏

وقال المستشار حنفى جبالى: "إننا فى مصر نشارككم أفراحكم وابتهاجكم بهذه ‏المناسبة الوطنية الجليلة تواصلاً مع شعب بلدكم الشقيق الذى تربطنا وإياه ‏وحدة الدم والعقيدة والقيم الواحدة، ووشائج الرحم الذى أمر الله بها أن توصل" ،مضيفاً :نحن فى مصر نسمع فنسعد لارتقاء بلدكم أعلى مراتب السعادة والأمن ‏والأمان.‏

واختتم رئيس مجلس النواب برقيته، قائلاً:"نكرر لكم تهنئتنا القلبية بهذه المناسبة الطيبة، راجين أن تتوطد ‏علاقات التعاون والتواصل بين برلمانينا من أجل صالح بلدينا الشقيقين ".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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