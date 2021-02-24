حنفى جبالى يهنئ رئيس مجلس الأمة الكويتى بالعيد الوطنى

وجاء فى نص البرقية: أتقدم إليكم باسمى وباسم نواب شعب مصر، بخالص التهانى القلبية بذكرى عيد الاستقلال الوطنى وعيد التحرير الذى يحتفل بهما بلدكم الشقيق فى فبراير من كل عام، والذى كان ثماراً لنضال شعب أبى وعزيمة أحرار، أرادوا كسر قيودهم فاستجاب القدر، وانجلى فجر يوم جديد.
وقال المستشار حنفى جبالى: "إننا فى مصر نشارككم أفراحكم وابتهاجكم بهذه المناسبة الوطنية الجليلة تواصلاً مع شعب بلدكم الشقيق الذى تربطنا وإياه وحدة الدم والعقيدة والقيم الواحدة، ووشائج الرحم الذى أمر الله بها أن توصل" ،مضيفاً :نحن فى مصر نسمع فنسعد لارتقاء بلدكم أعلى مراتب السعادة والأمن والأمان.
واختتم رئيس مجلس النواب برقيته، قائلاً:"نكرر لكم تهنئتنا القلبية بهذه المناسبة الطيبة، راجين أن تتوطد علاقات التعاون والتواصل بين برلمانينا من أجل صالح بلدينا الشقيقين ".
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