التنمية المحلية: إشراك المواطنين جزء من نجاح منظومة النظافة

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة التنمية المحلية أهمية رفع الوعى البيئى لدى المواطنين فى التعامل مع المخلفات وتداعياتها على الصحة العامة والبيئة فى ضوء الأهمية القصوى التى توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والمعيشية والصحية للمواطنين على النحو الحضارى الذى يليق بمصر، وعرض قصص النجاح المختلفة فى مجال تدوير المخلفات.





يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية دور الشباب والمجتمع المدنى فى التكامل مع دور الدولة فى دعم التنمية فى المحافظات والمساهمة فى استعادة الشكل والرونق الحضارى للمحافظات وتفعيل منظومة النظافة.

وأوضحت الوزارة، فى بيان لها اليوم الأربعاء، أن البرنامج الثالث من منظومة النظافة والخاص بالدعم المؤسسى يتضمن حملات التوعية والدور الإيجابى للمبادرات المجتمعية التى تساهم فى إشراك المواطنين فى تطبيق منظومة النظافة لضمان نجاحها واستمراريتها.

ولفت البيان إلى قيامها بتشجيع ورعاية عدة مبادرات مجتمعية لتفعيل منظومة النظافة من بينها "لوكيشن فيو" وهى عبارة عن مبادرة للنحت والرسم باستخدام المخلفات، ومبادرة "معًا لنرتقى" للرسم والتجميل وعمل جداريات، ومبادرة "ملتزمون يا وطن" ومبادرة "حنجملها.. مجلس إدارة الشارع" إضافة الى مبادرة "صوتك مسموع"، التى نفذتها الوزارة لتلقى شكاوى المواطنين فى عدة قطاعات، من بينها قطاع النظافة والمخلفات موجهًا الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتواصل مع منظمات المجتمع المدنى، لتعميم التجارب الناجحة فى مراكزها وقراها وتفعيل المشاركة المجتمعية لنظافة الأحياء والقرى المصرية من خلال قاطنيها.

وأفاد بأن مبادرة "حنجملها.. مشروع مجلس إدارة الشارع" والتى ينفذها المجلس الوطنى للشباب، تهدف إلى توعية وتثقيف وتدريب أفراد المجتمع على أهمية النظافة وترسيخ مفهوم التكافل الاجتماعى والمسؤولية المجتمعية، وجعلهما أسلوب حياة يحافظ بها المواطنين على الوحدة الأولية فى بناء الدولة متمثلة فى الشارع الذى يقطنه، ويعكس كل مظاهر الجمال والتحضر والإسهام فى تحقيق تنمية مستدامة وشاملة، من خلال رؤية مصر 2030.

وأكد أن فكرة "مجلس إدارة الشارع" لا تعتمد على أى مورد أو مساعدة مادية من الدولة، ويأتى موردها الأساسى من عملية فصل المخلفات الصلبة من المنبع والتى يتم تنفيذها عن طريق بيع ما يتم جمعه من مخلفات صلبة من كل منزل بالشارع، مشيرًا إلى أنه يتم التنظيم لعملية البيع والمتابعة عن طريق تكوين مجلس إدارة لكل شارع يضم سكانه من كل الفئات، وينظم كل احتياجات الشارع من خدمات عامة، تتضمن النظافة والإنارة والتشجير والدهانات وزراعة الأسطح من خلال موارد صندوق يشرف عليه المجلس ويحقق إيراده من خلال بيع المخلفات الصلبة التى يتم تجميعها وبيعها من سكان الشارع .

وأضاف: "المبادرة تركزعلى التوعية والتثقيف لكل مايخص حماية البيئة والنظافة، وتعظيم قيمة المخلفات الصلبة والفصل من المنبع والاستفادة منها لصالح المواطنين، والقضاء على مظاهر القبح فى الشوارع وتجميلها، وتغيير ثقافة المواطن والطفل، وجعل النظافة أسلوب حياة يتحقق عن طريق بيع المخلفات الصلبة".