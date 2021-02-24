صور.. محمد بن زايد يشيد بالقدرات المتطورة للهيئة لعربية للتصنيع

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى إطار مشاركة العربية للتصنيع فى الدورة الحالية للمعرض الدولى الذى انطلقت فعاليته بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى، وتستمر فى الفترة من 21 إلى 25 فبراير الجارى.

وشهدت فعاليات المعرض، صباح اليوم الأربعاء، زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، لجناح الهيئة العربية للتصنيع.

واطلع بن زايد على أحدث النظم الذكية التى تُوظفها الهيئة فى صناعاتها الدفاعية وفق أحدث الأساليب والتقنيات العالمية المعمول بها فى هذه الصناعة.

وأعرب عن اعتزازه بمُشاركة العربية للتصنيع فى مثل هذا الحدث العالمى لتعرض آخر مُبتكراتها فى مجال الصناعات الدفاعية بمختلف أنواعه، مُبديًا إعجابه بجودة وتُميز المُنتجات ودور الهيئة المُتميز فى تلبية احتياجات الدول العربية من الصناعات الدفاعية المُتطورة.

كما أشاد محمد بن زايد بالقدرات التصنيعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع، وفقًا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.