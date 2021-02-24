الفتوى والتشريع: انتخابات نقابة الصحفيين فى موعدها

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم ملاءمة نظر طلب الرأى المقدم من نقيب الصحفيين، حول إمكانية تأجيل انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين المفترض إجرائها يوم 5 مارس المقبل، وذلك لطرح موضوع الفتوى علي محكمة القضاء الإدارى، والتى من المفترض أن تصدر فى دعويين مقامين في هذا الشأن حكم.

كما قدم رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، طلب استطلاع الرأي القانوني بذات المضمون، حول هل يجوز تأجيل انتخابات نقابة الصحفيين أم لا ، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من انتشار جائحة كورونا .

وتضمن الطلبين الاستطلاع القانوني، حول إمكانية تأجيل الانتخابات من عدمه، استناداً الي الظروف التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ونظرًا لضيق مقر نقابة الصحفيين، فى حين أن عدد الصحفيين حوالى 7 ألاف عضو، ولا يسع المكان هذه الأعداد.

وأرسل الطلبين الي رئيس مجلس الدولة بصفته الأول من نقيب الصحفيين بتاريخ 16 يناير الماضي، والثاني بتاريخ 17 يناير الماضي، وتم إحالة الطلبين من رئيس مجلس الدولة وضمهما لاحتوائهما نفس المضمون، الي الجمعية العمومة لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، تمهيدًا لصدور رأي قانونى يتم الاستناد اليه في تأجيل الانتخابات أم إتمامها في موعدها المحدد .