وتعادل الزمالك بدون أهداف مع تونجيث السنغالي ليرفع الفريق رصيده إلى نقطتين في المجموعة الرابعة، بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.
وتعرضت طائرة الزمالك خلال رحلة سفرها إلى السنغال يوم السبت الماضي، إلى تأخر وصولها في الموعد المحدد لها، بسبب أزمة في التصاريح واجهتها شركة الطيران الخاصة الناقلة للبعثة في دولة موريتانيا، وتم حل الأزمة بعد تدخل وزيري الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة قادمة من السنغال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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