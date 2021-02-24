صور.. صحة الشرقية: رفع درجة الاستعداد بالمدارس لإجراء امتحانات التيرم الأول

جدة - نرمين السيد - شنت إدارة صحة البيئة، وإدارة السن المدرسى، وإدارة مكافحة ناقلات الأمراض بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، حملات مكثفة على المدارس والمعاهد الأزهرية بالمحافظة، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالشرقية ومديرية الأوقاف، لمتابعة كل الإجراءات الوقائية بها.





كما مرت الحملات على خزانات المياه بالمدارس، للتأكد من فصل خزانات المياه المستعملة فى أعمال الدفاع المدنى والحرائق أو الأغراض الأخرى عن شبكة مياه الشرب، وعدم استخدام أى طلمبات كمصدر لمياه الشرب، والإعتماد الكلى على شبكة المياه العمومية داخل المدارس، والتأكد من سلامة المرافق بجميع المدارس من مياه الشرب والكهرباء ووصلات الصرف الصحى وغيرها، والتأكد من توافر التهوية والإضاءة الجيدة بالفصول، والتأكد من النظافة العامة للفصول، ودورات المياه، ومن توافر المطهرات والصابون على الأحواض، ومن نظافة البيئة المحيطة بالمدارس، وتوافر سلات لجمع القمامة، والتخلص الأمن منها، وعدم وجود أى مخلفات أو تراكمات للقمامة بجوار المدارس، والتأكد من كل الاستعدادات لتطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال الامتحانات بمدارس المحافظة.

وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن العمل مستمر أيضا داخل وخارج المدراس من خلال الفرق الوقائية، وفرق مكافحة ناقلات الأمراض، للقيام بأعمال التطهير والتعقيم بالمدارس قبل بدء امتحانات الترم الأول من العام الدراسى الحالى، حفاظا على صحة أبنائنا الطلاب بالمحافظة.

ويأتى ذلك فى إطار خطة الدولة لمجابهة فيروس كورونا، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وتعليمات وزارة الصحة والسكان، وممدوح غراب محافظ الشرقية، وبإشراف الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمتابعة المكثفة لجميع المدارس والمعاهد الأزهرية بالمحافظة، للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية بها، ومدى جاهزيتها لاستقبال امتحانات التيرم الأول من العام الدراسى 2020 - 2021، والمقرر إجراؤها بداية من الأسبوع المقبل، حفاظا على صحة الطلاب.