صور.. الداخلية تواصل جهودها لمواجهة تداعيات الطقس السيئ

جدة - نرمين السيد - واصلت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات اللازمة للمساهمة فى مواجهة موجة الطقس السيئ التى تعرضت لها بعض المناطق، من خلال رفع درجة الاستعداد والتنسيق مع الجهات المعنية على مستوى كل محافظات الجمهورية وتجهيز المعدات والأطقم والقوات اللازمة للحد من الآثار السلبية لسقوط الأمطار، وتقديم العون والمساعدة للمواطنين والتدخل الفورى فى كل المواقف الطارئة، وتسيير الحركة المرورية، وكذا المساهمة فى إزالة تجمعات المياه.





كما تم وضع خطة مرورية مُحكمة لإدارات المرور على مستوى مديريات الأمن، لاسيما المحافظات التى تتعرض لهطول الأمطار وموجة الطقس السيئ على تنفيذها، وذلك من خلال تكثيف الخدمات المرورية على المحاور والطرق الرئيسية بالمحافظات، ونشر سيارات الإغاثة والدفع الرباعى لمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم.

وتم نشر العلامات والإرشادات المرورية لحث المواطنين على توخى الحذر حتى الوصول لمنازلهم سالمين، إلى جانب المتابعة المستمرة لحركة السيارات على الطرق من خلال غرف العمليات الكائنة بإدارات المرور وغرفة العمليات المركزية بالإدارة العامة للمرور وكذا من خلال الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، لرصد أى كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية لرفع أى معوقات مرورية.

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