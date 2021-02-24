من 34 دولة إفريقية.. 3.674 طالبا يتقدمون لمنح دراسية بالجامعة اليابانية

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور أحمد الجوهرى، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب، اليوم الأربعاء، عن تقدم 3.674 طالبا من 34 دولة إفريقية، للحصول على منح دراسية، وذلك عبر الموقع الرسمى للجامعة.





وأضاف الجوهرى أن مصر استعادت دورها القيادى فى إفريقيا فى عهد الرئيس السيسى، مشيرا إلى أن الجامعة تستهدف من تلك المنح خدمة الأشقاء فى إفريقيا إذ تتضمن المنح أحدث التخصصات فى العلوم الحديثة التى تساهم فى دعم المشروعات التنموية فى إفريقيا. وأوضح الدكتور سامح ندا، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية والتعليم، أن المنح تشمل المصاريف الدراسية وتكاليف الإقامة وتذاكر السفر، بالإضافة إلى تأمين صحى وراتب شهرى طوال فترة الدراسة. كانت الجامعة اليابانية أعلنت عن تخصيص 150 منحة للدراسات العليا ممولة بالتعاون بين حكومتى مصر واليابان للأشقاء فى القارة السمراء، لإعداد الكوادر الإفريقية، وصقل خبراتهم. وتشمل المنح مجالات العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمى، للمساهمة فى دعم التنمية فى أفريقيا على أن يجرى قبول 50 طالب سنويًا، ولمدة 3 سنوات، وذلك طبقا لما جرى الإعلان عنه فى مؤتمر طوكيو السابع للتنمية الإفريقية. وتتضمن المنح تخصصات "هندسة الإلكترونيات والاتصالات، هندسة القوى الكهربية، هندسة علوم الحاسب، هندسة الميكاترونيات والروبوتات، الهندسة الصناعية وإدارة النظم، هندسة وعلوم المواد، هندسة مصادر الطاقة، الهندسة البيئية، الهندسة الكيميائية والبتروكيماويات وعلوم النانو" وغيرها.

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