إنفوجراف.. إجراءات التعليم لحماية التلاميذ فى امتحانات الفصل الدراسى الأول

جدة - نرمين السيد - شددت الحكومة على المدارس بضرورة التأكد من سلامة جميع الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات، وعند ظهور أى أعراض مرضية على أحد الطلاب يُعرض على الطبيب المختص لتحرير تقرير طبى لتأجيل امتحان الطالب للفصل الدراسى الثانى ولا يسمح له بتأدية الامتحانات حفاظا على الصحة العامة لجميع الطلاب.





والإنفوجراف التالى يوضح إجراءات وزارة التربية والتعليم لحماية التلاميذ فى امتحان الفصل الدراسى الأول. وتعمل وزارة التربية والتعليم بمنهجية علمية لحماية التلاميذ والطلاب من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

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