رئيس الوزراء: تشكيل لجنة لتيسير إجراءات التسجيل العقارى للمواطنين

جدة - نرمين السيد - وأشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى بدء استعراض ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد 2021 - 2022، والتى ستشهد زيادة فى حجم الاستثمارات الحكومية، فى ظل اتجاه الدولة نحو تنفيذ العديد من المشروعات القومية الضخمة التى كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وكذلك لتنفيذ الكثير من المبادرات الرئاسية التى تستهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات، ولاسيما فى قطاعى الصحة والتعليم.

وفى سياق ذلك، أعلن الدكتور مصطفى مدبولى عن أنه سيتم عقد عدة اجتماعات خلال الفترة المقبلة، لمناقشة المقترحات الخاصة بالخطط الاستثمارية للوزارات، والتى من بينها وزارات: "التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتعليم العالى والبحث العلمى، والصحة والسكان، والنقل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية".

وفى سياق آخر، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة متابعة إجراءات تسجيل المواطنين الراغبين فى الحصول على لقاح فيروس كورونا، وذلك من أصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن، الذين سيبدأ تسجيلهم خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد الانتهاء من تطعيم فرق الأطقم الطبية، وذلك فى ضوء تلقى كميات تباعاً من جرعات اللقاح.

وخلال الاجتماع أيضا، كلف رئيس الوزراء بتشكيل لجنة من الوزارات المعنية، وعلى رأسها "العدل، والمالية، والتنمية المحلية" وممثلو عدد من الجهات، لتيسير إجراءات التسجيل العقارى، مؤكدا أن الدولة تعمل على تشجيع المواطنين لتسجيل عقاراتهم بهدف تحصين ملكياتهم، ولذا فيجب القيام بتيسير إجراءات التسجيل، مكلفا الوزراء المعنيين بسرعة عقد اجتماع لهذه اللجنة، وعرض نتائج أعمالها على مجلس الوزراء، كما وجه بأن يتم شرح الإجراءات والهدف منها للمواطنين، على أن يراعى مسئولو الوزارات والأجهزة المعنية تبسيط إجاباتهم فى الرد على استفسارات المواطنين فى هذا الشأن، حتى لا تُـتْرك الساحة لبث الشائعات ونشر المعلومات المغلوطة حول هذا الموضوع.