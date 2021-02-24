رئيس السكة الحديد يتفقد اعمال تطوير محطة الاسكندرية

تفقّد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد الأعمال بمحطة مصر بالإسكندرية، مُستهلّاً زيارته بتفقّد شبابيك حجز التذاكر، مُوجهًا خلالها للعاملين بحسن معاملة الجمهور، والتزام كافة العاملين بارتداء الكمامات مع توفير الكمامات الطبية لبيعها لجمهور الركاب، واستكمل رئيس الهيئة مروره بتفقّد أرصفة المحطة لمتابعة أعمال التجديدات الجارية بها، وكذا أعمال التجديدات الجارية بواجهة المحطة تنفيذ شركة النيل العامة لإنشاء الطرق، موجهًا بسرعة الانتهاء من أعمال التجديدات بساحة المحطة الخارجية، وكذا التأكيد على ممثلي الشركة المنفذة بالإسراع في أعمال التجديدات بالواجهة والباب الرئيسي والمبنى الرئيسي للمحطة وذلك لتسليم المحطة طبقا للبرنامج الزمني المتفق عليه، ومؤكدًا على مراعاة أنواع الرخام المستخدمة في الأرضيات حفاظًا على سلامة جمهور الركاب.

كما وجّه رئيس الهيئة خلال زيارته بتغيير الأكشاك الموجودة بالمحطة واستبدالها بأخرى مطابقة للنماذج المُعتمدة من قِبل الهيئة.

جدير بالذكر، جاري حاليًا أعمال تطوير بمحطة الإسكندرية خاصة بالأرصفة، المكاتب، واجهات المحطة، دورات المياه الخاصة بالركاب، وصالة كبار الزوار بالمحطة ومسجد المحطة تنفيذ شركة النيل العامة لإنشاء الطرق بنسبة تنفيذ 75%، وجاري تطوير مبنى المحطة ومد خطوط المياه والحريق والاشارات وانشاء شبكة معلومات والكهرباء، ونفق المشاة، ومبنى الكهرباء، وتطوير الساحة الخارجية للمحطة تنفيذ الشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات بنسبة تنفيذ 99%.

وفي ذات السياق، تفقّد رئيس الهيئة أعمال تجديدات السكك بحوش محطة مصر بالإسكندرية، تنفيذ شركة رواد الهندسة الحديثة، حيث أنه تم تجديد سكك أرصفة (4، 5، 6، 7، 8) بإجمالي أطول 1.800كم، وتجديد سكة 55 بطول 0.360كم، وجاري العمل بتجديد سكة الطالع الطوالي حيث تم الانتهاء من تجديد مسافة 0.360كم، وكذا جاري العمل بتجديد سكة النازل الطوالي بطول 0.470كم، ويتبقى من الأعمال تجديد سكتي (1، 2) الحوش وتجديد سكة النازل الطوالي، وأكد رئيس الهيئة خلال تفقده على الشركة المنفذة الالتزام بالجدول الزمني المقرر للأعمال.

يذكر أن أعمال تجديدات السكك بحوش محطة مصر بالإسكندرية ضمن أعمال تطوير نظم الإشارات بخط القاهرة/ الإسكندرية بطول 208 كم تنفيذ شركة تالس الإسبانية بنظام الكتروني حديث EIS والذي يحقق اعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4 بنسبة تنفيذ للأعمال تصل إلى 77.5%، وقد تم دخول 12 برج رئيسي و58 مزلقان للخدمة ومن المنتظر دخول برجي شبرا والتوضيب الخدمة منتصف شهر إبريل من العام الجاري.