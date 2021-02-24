شوقي علام يشكر الرئيس السيسي بعد تجديد تعيينه مفتيًا للجمهورية

تقدم الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بجزيل الشكر إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على ثقته الغالية وتجديد العمل له مفتيًا للجمهورية حتى بلوغه سن المعاش القانونية.
وقال علام في بيان له: "إن هذه الثقة الغالية من السيد الرئيس إنما تمثل حافزًا قويًّا لاستكمال مسيرة خدمة الوطن، وإكمال ما بدأناه من عطاء من خلال دار الإفتاء المصرية".
وأكد فضيلة المفتي أن ثقة السيد الرئيس وسام على الصدر وإكليل يتوج الجهود التي بذلتها دار الإفتاء طيلة السنوات الماضية في مكافحة التطرف والإرهاب والأفكار المنحرفة لجماعات الظلام، وشهادة نعتز بها ونفخر، وإنا نعاهد الله ونعاهد فخامته على استمرار العمل الوطني ما دامت في الجسد جذوة من حياة وأنفاس تتردد.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارًا جمهوريًّا برقم 62 لسنة 2021، بتجديد تعيين الدكتور شوقي ابراهيم عبد الكريم علام مفتيًا لجمهورية مصر العربية حتى 12 أغسطس 2021 تاريخ بلوغه السن القانونية المقررة لترك الخدمة، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء.
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