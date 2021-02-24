تحت رعاية حرم رئيس الجمهورية.. وزيرة الثقافة تعقد مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل جائزة الدولة للمبدع الصغير

تحت رعاية السيدة انتصار السيسى حرم رئيس الجمهورية، تعقد الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة مؤتمرا صحفيا فى الثانية عشر ظهر الأحد بمسرح الأوبرا الصغير للإعلان عن تفاصيل انطلاق جائزة الدولة للمبدع الصغير.

والجائزة استُحدثت مؤخرا بهدف النهوض بالفنون والآداب وتمنح سنوياً لمن يقدم منتجاً فكرياً أو مادياً مبتكراً ولم يتجاوز عمره 18 عاما، وسيكون المؤتمر بحضور الدكتور هشام عزمى امين عام المجلس الاعلى للثقافة وقيادات وزارة الثقافة ويقوم بتغطيته مجموعة من الإعلاميين ووكالات الأنباء العالمية والمحطات التليفزيونية الأرضية والفضائيات العربية والأجنبية ومختلف وسائل الاعلام والشبكات الاذاعية .

وكان مجلس النواب قد وافق على استحداث جائزة جديدة تحت مسمى " جائزة الدولة للمبدع الصغير " بناء على المشروع الذى تقدمت به وزارة الثقافة الي مجلس الوزراء ويأتى فى اطار جهود الدولة لخلق بيئة محفزة على الابتكار ودعمها للنابغين الصغار وتشجيعهم على الابداع ورعاية انتاجهم فى مجالات الثقافة والفنون .