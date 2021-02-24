تحت رعاية السيدة انتصار السيسى حرم رئيس الجمهورية، تعقد الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة مؤتمرا صحفيا فى الثانية عشر ظهر الأحد بمسرح الأوبرا الصغير للإعلان عن تفاصيل انطلاق جائزة الدولة للمبدع الصغير.
والجائزة استُحدثت مؤخرا بهدف النهوض بالفنون والآداب وتمنح سنوياً لمن يقدم منتجاً فكرياً أو مادياً مبتكراً ولم يتجاوز عمره 18 عاما، وسيكون المؤتمر بحضور الدكتور هشام عزمى امين عام المجلس الاعلى للثقافة وقيادات وزارة الثقافة ويقوم بتغطيته مجموعة من الإعلاميين ووكالات الأنباء العالمية والمحطات التليفزيونية الأرضية والفضائيات العربية والأجنبية ومختلف وسائل الاعلام والشبكات الاذاعية .
وكان مجلس النواب قد وافق على استحداث جائزة جديدة تحت مسمى " جائزة الدولة للمبدع الصغير " بناء على المشروع الذى تقدمت به وزارة الثقافة الي مجلس الوزراء ويأتى فى اطار جهود الدولة لخلق بيئة محفزة على الابتكار ودعمها للنابغين الصغار وتشجيعهم على الابداع ورعاية انتاجهم فى مجالات الثقافة والفنون .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحت رعاية حرم رئيس الجمهورية.. وزيرة الثقافة تعقد مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل جائزة الدولة للمبدع الصغير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.