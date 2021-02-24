بعد فتوى مجلس الدولة .. الصحفيين مستمرة في إجراءات انعقاد الجمعية العمومية

تواصل اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لمجلس الصحفيين فى إجراءاتها.

وصرح خالد ميري، وكيل نقابة الصحفيين رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، أن اللجنة مستمرة في إجراءات انعقاد الجمعية العمومية لحين صدور حكم القضاء الإداري يوم الأحد المُقبل.

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وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، الطلبين المقدمين من نقيب الصحفيين والمجلس الأعلى للإعلام حول إمكانية تأجيل انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين المزمع عقدها في 5 مارس المقبل من عدمه، الي عدم ملائمة نظر الفتوي، لوجود دعوي قضائية تطالب بالغاء الانتخابات أمام القضاء الإداري.

وكان قد تقدم أيمن مصطفي الصحفي بجريدة الصباح المرشح لمجلس نقابة الصحفيين "تحت السن"بدعوى قضائية تطالب بوقف انتخابات النقابة بسبب انتشار فيروس كورونا، مطالبًا بتأجيلها لحين انتهاء تلك الجائحة

وكان قد صرح امس خالد ميرى وكيل نقابة الصحفيين ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة ، إن النقابة عقدت إجتماعا مع مسؤولى وزارة الصحة والداخلية امس بشأن إجراء انتخابات التجديد النصفى للنقابة، مشيرا إلى أن وزارة الصحة رفضت إجراء الانتخابات بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا وخطورتها على صحة المشاركين

وأضاف ميري ، أن وزارة الداخلية أكدت رفضها إقامة سرادق فى شارع عبدالخالق ثروت امام المبنى بسبب منع التجمعات إستنادا إلى ما ذكرته وزارة الصحة، مع التزامها بتأمين الانتخابات داخل مبنى النقابة إذا كان هناك إصرار على عقدها.