سعفان: تسلم 3281 عاملا غير منتظم وثيقة تأمين تكافلي بالوادي الجديد

فوض محمد سعفان وزير القوى العاملة، اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، في تسليم 3281 عامل غير منتظم وثيقة للتأمين التكافلى ضد الحوادث الشخصية وتغطي الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والعجز الجزئي، مسجلين بمديرية القوى العاملة بالوادي الجديد، وقد تحملت تكلفة هذه الوثيقة حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بالمديرية ،وذلك بحضور أحمد حسين طليب مدير المديرية.

أقيمت احتفالية تسليم بوالص التأمين بمقر موقع إنشاء مجمع المصالح الحكومية بمدينة الخارجة بحضور لفيف من التنفيذيين وأعضاء مجلس النواب والعاملين بمديرية القوى العاملة وممثلين عن منظمات المجتمع المدني.

وقال "سعفان"، إن ذلك جاء بناءً على توجيهات القيادة السياسية للحكومة وكل الجهات التنفيذية والمعنية بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، ووضع خطة كاملة لرعاية هذه الفئة ، كاشفا عن أنه يجري حاليا تنفيذ خطة ومنظومة متكاملة لرعاية هذه الفئة علي مستوى كافة المشروعات القومية علي مستوى محافظات الجمهورية، حيث يتم حصرهم وتسجيلهم لرعايتهم صحيًا واجتماعيا وتأمينيًا.

وقدم الوزير الشكر لفريق عمل مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد ، على هذا الجهد الطيب ، طالبًا منهم مزيد من الجهد في الفترة القادمة لزيادة أوجه الرعاية لتلك الفئة ، ومحاولة المساعدة في تغيير مهن تلك العمالة في بطاقات الرقم القومي ومتابعة أحوالهم .

من جانبه وجه محافظ الوادي الجديد الشكر والتقدير للوزير ، على توجيهاته لرعاية ودعم العمالة غير المنتظمة وشمولها بالحماية والرعاية لدعم الاقتصاد القومي ، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية والرئيس السيسي واستكمالا لما بدأته الوزارة من مبادرات لحماية تلك الفئة في كافة نواحي حياتهم.