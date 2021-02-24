جاء هذا في إطار مشاركة العربية للتصنيع فى الدورة الحالية للمعرض الدولي الذي انطلقت فعالياته بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، وتستمر في الفترة من ٢١ إلي ٢٥ فبراير الجاري.
وأعرب ” بن زايد ” عن اعتزازه بمُشاركة العربية للتصنيع في مثل هذا الحدث العالمي لتعرض آخر مُبتكراتها في مجال الصناعات الدفاعية بمختلف أنواعه , مُبديا إعجابه بجودة وتُميز المُنتجات ودور الهيئة المُتميز في تلبية احتياجات الدول العربية من الصناعات الدفاعية المُتطورة.
كما أشاد بالقدرات التصنيعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خلال تفقده لجناح العربية للتصنيع بمعرض إيديكس.. بن زايد يشيد بالقدرات التصنيعية المتطورة للهيئة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.