طائرة بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة قادمة من السنغال | بث مباشر

استقبل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قادمة من السنغال بعد خوض مباراة تونجيث السنغالي، مساء أمس الثلاثاء، في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأنهت سلطات مطار القاهرة الدولي، إجراءات وصول بعثة الزمالك من خلال صالة 3 بمبنى الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم، بعد وصولهم على متن طائرة خاصة قادمة من مطار داكار بالعاصمة السنغالية.

وحرصت سلطات مطار القاهرة الدولي، على تسهيل جميع إجراءات وصول اللاعبين، فور هبوط رحلتهم التابعة لشركة إسكندرية للطيران، إلى مطار القاهرة وسط اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.



وتعادل الزمالك بدون أهداف مع تونجيث السنغالي ليرفع الفريق رصيده إلى نقطتين في المجموعة الرابعة، بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتعرضت طائرة الزمالك خلال رحلة سفرها إلى السنغال يوم السبت الماضي، إلى تأخر وصولها في الموعد المحدد لها، بسبب أزمة في التصاريح واجهتها شركة الطيران الخاصة الناقلة للبعثة في دولة موريتانيا، وتم حل الأزمة بعد تدخل وزيري الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدني.