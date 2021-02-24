روحي كانت هتطلع.. تعليقات حزينة من رواد الفيس بوك على فيديو طفلة الجرجير

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، مقطع فيديو لطفلة لا تكمل عقدها الأول وهي تبيع الجرجير بين إشارات المرور والمارة.

وأثار الفيديو تعاطف المشاهدين، الذين تفاعلوا مع الفيديو بعدما ظهرت الطفلة وهي تبكي بين أحضان صديقتها قائلة: "أنا نفسيتي تعبانة".