روحي كانت هتطلع.. تعليقات حزينة من رواد الفيس بوك على فيديو طفلة الجرجير

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، مقطع فيديو لطفلة لا تكمل عقدها الأول وهي تبيع الجرجير بين إشارات المرور والمارة.
وأثار الفيديو تعاطف المشاهدين، الذين تفاعلوا مع الفيديو بعدما ظهرت الطفلة وهي تبكي بين أحضان صديقتها قائلة: "أنا نفسيتي تعبانة".
وعلق العديد أيضًا على الفيديو، معبرين عن حزنهم الشديد بعد رؤيتهم للفيديو الحزين، وعلقوا: «أنا روحي كانت هتطلع من الفيديو»، «أكيد نفسيتها تعبانه من الحياة اللي بتعيشها».
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