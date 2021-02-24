تغير المناخ والمناطق الحرة.. قرارات هامة لمجلس الوزراء

جدة - نرمين السيد - ويهدف مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى إلى الحد من انبعاثات الهواء من القطاعات الحيوية، فضلاً عن زيادة القدرة على مقاومة تلوث الهواء فى القاهرة الكبرى، ومن المقرر أن تتولى وزارة البيئة مسؤولية تنفيذ المشروع الذى تتمثل عناصره فى تحسين إدارة جودة الهواء ونظام الاستجابة، ودعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة النفايات الصلبة فى القاهرة الكبرى، والحد من انبعاثات المركبات، وتعزيز القدرات والتغيير السلوكى والتواصل، وإدارة المشروع ورصده وتقييمه.

كما وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة بمساحة 181.55 فدان، بناحية مدينة الخارجة، لصالح محافظة الوادى الجديد، لاستخدامها فى الأنشطة الصناعية.

ووافق أيضًا على القواعد المحدثة لبيع مخزون وحدات الإسكان الاجتماعى الزائدة عن حد الطلب والشاغرة وغير المباعة، للجهات والأفراد، إذ تمت الإشارة إلى أنه فيما يتعلق بالأفراد من فئة منخفضى الدخل، الذين يصل الدخل الشهرى للأعزب منهم إلى 4500 جنيه، و6 آلاف جنيه للأسرة، وكذلك فئة متوسطة الدخل، والذين يصل الدخل الشهرى للأعزب منهم إلى 10 آلاف جنيه، و14 ألف جنيه للأسرة، فيكون سعر البيع 197 ألف جنيه للوحدات بمحافظات وجه بحرى، ومدن القناة وشمال وجنوب سيناء، و184 ألف جنيه للوحدات بمحافظات وجه قبلى، بدون حصة فى الأرض، وبخلاف مبلغ الصيانة بنسبة 5% من سعر البيع، ويكون البيع بنظام التمويل العقارى المُدعم بنسبة 7% سنويًا متناقصة لمنخفضى الدخل، و8% سنويًا متناقصة لمتوسطى الدخل، وفقًا لمبادرتى البنك المركزى المصرى للتمويل العقارى.

وينطبق على المستفيدين شروط برنامج الإسكان الاجتماعى، من حيث السن والدخل وسبق الاستفادة وغير ذلك، ويتم البيع بذات الأسعار لكل من الجهات الحكومية والعاملين بها، والمحافظات، لتقوم بإعادة بيعها للمواطنين، والمصانع كسكن للعاملين لديهم، والجمعيات الأهلية المسجلة لدى وزارة التضامن الاجتماعى، والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان والجمعيات التعاونية المسجلة لديها، وذلك وفقاً للقواعد السابق الموافقة عليها فى هذا الصدد.

وفيما يتعلق بالأفراد من الفئات الأعلى دخلاً، الذين يزيد دخلهم الشهرى بالنسبة للأعزب عن 10 آلاف جنيه، و14 ألف جنيه للأسرة، فإن سعر البيع يكون بالقيمة السوقية، وبما لا يقل عن سعر البيع لمنخفضى ومتوسطى الدخل، بخلاف مبلغ الصيانة بنسبة 5% من سعر البيع كوحدات استثمارية، أو إدارية بدون حصة فى الأرض، وأن يكون البيع نقدًا، أو بنظام التمويل العقارى، أو التقسيط على 5 سنوات كحد أقصى بدون فوائد بالنسبة للجهات أو الأفراد من فئات الأعلى دخلاً.

وفى إطار التعامل مع سيارات المنطقة الحرة ببورسعيد، والتى مضى عليها أكثر من 20 عامًا، وبالنظر إلى ما ينتج عنها من تأثيرات على البيئة ومعدلات استهلاك الوقود، وافق مجلس الوزراء على المقترحات المقدمة فى هذا الشأن، والتى تتضمن الموافقة على إعفاء السيارات المفرج عنها برسم المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد موديلات سنة 1976 حتى سنة 2009، وعددها حوالى 30 ألف سيارة إعفاءً جزئيًا من الضرائب الجمركية، على أن تقوم وزارة التجارة والصناعة باستثناء تلك السيارات من شرط الموديل، وأن يلتزم أصحاب السيارات التى ستتمتع بالإعفاء الجمركى المشار إليه بالاشتراك فى مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لإحلال السيارات المتقادمة بسيارات أخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى.

واعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة سوهاج التصرف بالبيع فى 3 قطع أراض، الأولى كائنة بناحية قرية العنبرية بروافع العيساوية بمركز المنشأة، والبالغ مساحتها 256م2، لإنشاء فرع للبنك الزراعى المصرى، والثانية كائنة بناحية السلمانى بمركز البلينا، والبالغ مساحتها 519.3م2، لإقامة مخازن للجمعية الزراعية، والثالثة كائنة بناحية المدمر بمركز طما، والبالغ مساحتها 450م2، لإقامة مبنى للبنك الزراعى المصرى.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد تخفيض بنسبة 50% لمعرض "أهلاً رمضان"، والذى سيقام بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات خلال الفترة من 4/4/2021 وحتى 12/4/2021، من القيمة الإيجارية أو أى رسوم، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المعظم.. كما وافق على آلية تحصيل مقابل حق الانتفاع بأملاك الدولة العامة (منافع نهر النيل وفرعيه)، وتضمنت الآلية الموافقة على تحصيل المديونية المستحقة على المنشآت الفندقية والسياحية لصالح وزارة الموارد المائية والرى عن فترة ما قبل صدور قرار وزير الموارد المائية والرى رقم 357 لسنة 2019 (الفترة من 1/1/2019 حتى 30/11/2019) بذات الفئات المنصوص عليها بالقرار المذكور، للمستثمرين الذين سيقومون بسداد نسبة 50% من المديونية خلال 60 يومًا من تاريخ موافقة المجلس، وهو ما يأتى فى إطار تحفيز المنتفع بمنحه حافزًا فى حالة السداد الفورى، أو بنسبة خلال مدة سداد معينة.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، لإنشاء كلية الطب البيطرى بجامعة عين شمس.. ويهدف إنشاء الكلية إلى رفع كفاءة الخدمات الطبية البيطرية، والمساهمة فى إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية عن الأمراض والأوبئة التى تصيب الثروة الحيوانية بالقاهرة الكبرى، بما يتواكب مع التطور العلمى والأكاديمى فى العلوم والتقنيات وتوفير الاحتياجات للمجتمع.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، فيما يخص نصوص المواد (182، 183، 184، 185، 186) من اللائحة التنفيذية للقانون، الواردة تحت عنوان "10- كليات الطب البيطرى".

ونص مشروع القرار على تعديل مسمى درجة البكالوريوس فى العلوم الطبية البيطرية، لتصبح درجة البكالوريوس فى الطب البيطرى، وكذلك تعديل مسمى درجة الماجستير فى العلوم الطبية البيطرية إلى درجة الماجستير فى الطب البيطرى، وأيضًا مسمى درجة دكتور الفلسفة فى العلوم الطبية البيطرية إلى درجة الدكتوراه فى الطب البيطرى.

وافق مجلس الوزراء على إسناد تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع إنشاء مصانع الغزل والنسيج والتحضيرات بالبيضا بكفر الدوار إلى الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، على أن يتم الانتهاء من تلك الأعمال خلال 9 أشهر من بدء تسليم الموقع للشركة.

ويأتى إنشاء مصانع الغزل والنسيج والتحضيرات بالبيضا بكفر الدوار، فى إطار تنفيذ خطة تطوير وإعادة هيكلة الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، التى تتضمن إنشاء وتطوير مصانع الغزل والنسيج والصباغة والمحالج بالشركات التابعة للشركة القابضة.

ووافق مجلس الوزراء على تمديد التعاقد المبرم بين محافظة الإسكندرية وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، لتقديم الخدمات المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، لمدة 6 أشهر تنتهى فى 30 يونيو 2021، كما وافق المجلس على تمديد التعاقد المبرم بين المحافظة والهيئة العربية للتصنيع لنفس المدة أيضا؛ وذلك لنقل المخلفات من المحطات الوسيطة إلى المدفن الصحى بمدينة الحمام.

واستعرض اجتماع مجلس الوزراء تقرير بشأن الأداء نصف السنوى حول الموقف المالى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، خلال النصف الأول من العام المالى 2020/2021، وكذلك القوائم المالية للهيئة فى 31/12/2020 بعد اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة.