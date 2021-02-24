سلسلة اجتماعات للجنة حقوق الإنسان بالبرلمان.. الأسبوع المقبل

جدة - نرمين السيد - ينعقد أول اجتماع يوم الأحد لعرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة التضامن الاجتماعى من حيث هيكلها، والمهام التى تكلف بها، ودورها فى نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة إلى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان.

وتعقد الجنة يوم الإثنين اجتماعًا لعرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج من حيث هيكلها، والمهام التى تكلف بها، ودورها فى نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة إلى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان، يليه اجتماعًا لاستكمال دراسة ما يدخل فى اختصاص اللجنة فى بيانات الوزراء التى ألقوها أمام المجلس، عن موقف الوزارات بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

وتبحث فى اجتماع الثلاثاء أوجه التعاون والعمل المشترك بين لجنة حقوق الإنسان والمجلس القومى للمرأة فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان.