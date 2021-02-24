وزير الخارجية يناقش قضية سد النهضة مع منسق رئاسة الكونغو الديمقراطية

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير رحب بالبروفيسور "نتومبا" والوفد المرافق له في القاهرة، مقدماً التهنئة على تولى الرئيس "فيليكس تشيسيكيدى" رئاسة الاتحاد الإفريقى مطلع الشهر الجارى.

وأعرب الوزير عن تقدير مصر لحرص الجانب الكونغولى على إتمام هذه الزيارة فى إطار التعرف على آخر التطورات الخاصة بملف سد النهضة وأبعاده المختلفة، أخذاً فى الاعتبار رعاية الاتحاد الأفريقى لمسار المفاوضات.

وأكد الوزير خلال اللقاء تقدير مصر الكبير للمساعى الكونغولية فى هذا الصدد، موضحاً تطلعها إلى الدور الهام الذى تستطيع الكونغو الديمقراطية الاضطلاع به من أجل المساعدة على التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة يراعى مصالح الدول الثلاث.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير بحث مع الوفد الكونغولى، المقترح الذى تقدم به السودان، والذى تؤيده مصر، لتطوير آلية مفاوضات سد النهضة من خلال تكوين رباعية دولية تشمل بجانب الاتحاد الأفريقى كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة، للتوسط فى المفاوضات تحت رعاية وإشراف الرئيس "فيليكس تشيسيكيدى"، وذلك لدفع المسار التفاوضى قدماً ولمعاونة الدول الثلاث فى التوصل للاتفاق المنشود فى أقرب فرصة ممكنة.