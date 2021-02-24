سفير طاجيكستان بالقاهرة يشيد بإنجازات الحكومة فى الصناعة والصحة

جدة - نرمين السيد - وأشار قاسمى أن مستقبل العلاقات بين البلدين واعد، حيث تم عقد لقاءات فى وزارة الخارجية، مع مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية طارق الوسيمى، ولقاءات أخرى مع العديد من المسئولين فى وزارات مختلفة، وسيتم عقد لقاءات بين رجال أعمال من البلدين.

جاءت تصريحات قاسمي خلال مؤتمرًا صحفيًا عقدته سفارة طاجيكستان فى مصر، اليوم الأربعاء، حول رئاسة جمهورية طاجيكستان للدورة الحالية فى منظمة شنغهاى للتعاون (SCO) خلال عامى 2020-2021.

وأضاف السفير، أنه إلتقى محافظ جنوب سيناء حيث تربطه علاقة قوية بهذه المنطقة، مؤكدًا أنه سيتم توقيع إتفاقية توأمة بين جنوب سيناء وولاية خطلان الطاجيكية فى نهاية شهر مايو المقبل.

وتابع قاسمى: "نشهد إنجازات كبيرة لحكومة مصر فى مجالات مختلفة، خاصة الصناعة والصحة، وندرس هذه الخبرات ونتمنى التعاون مع مصر فى مجال الصحة".

فى السياق نفسه، أوضح السفير أن طاجيكستان دولة رائدة جداً للاستقرار الإقليمى والدولى، ودولة آمنة للسياحة والاستثمار، وتتصدى لتهريب المخدرات والأسلحة ومكافحة الإرهاب والتطرف، وتساهم فى تعزيز السلام والازدهار والاستقرار وتطوير الطاقة المتجددة الخضراء، وهى دولة ذات موارد هامة للمياه على المستوى العالمى، وتستضيف دائماً مؤتمرات دولية حول المياه.

وقال: "يوجد تعاون ناجح بين طاجيكستان مع دول العالم ومنظمات إقليمية ودولية، وسوف تستضيف فى نهاية الشهر المقبل مؤتمر دولى لإعادة السلام على مستوى وزراء الخارجية بمشاركة بعض الرؤساء.

كما قدم السفير، معلومات عن أولويات بلده خلال رئاستها فى منظمة شنغهاى للتعاون.

خلال الإحاطة، تم تقديم رمز الذكرى السنوية العشرين لمنظمة شنغهاى للتعاون، والذى وافق عليه مؤخرًا رئيس مجلس رؤساء دول أعضاء منظمة شنغهاى للتعاون، صانع السلام والوحدة الوطنية - زعيم الأمة، رئيس جمهورية طاجيكستان إمام على رحمان.

ولأول مرة فى تاريخ منظمة شنغهاى للتعاون، بناء على اقتراح جمهورية طاجيكستان فى الجلسة الافتتاحية لقمة منظمة شنغهاى للتعاون، المقرر عقدها فى الفترة من 16 إلى 17 سبتمبر المقبل فى دوشنبه، سيُسمع نشيد المنظمة.

وفى هذا الصدد، تم إنشاء لجنة تنظيمية فى جمهورية طاجيكستان، حيث تم وضع خطة عمل واعتمادها، بما فى ذلك الخطة الوطنية والأساسية لرئاسة طاجيكستان فى منظمة شنغهاى للتعاون.

وتم التأكيد،على أنه خلال رئاسة طاجيكستان فى منظمة شنغهاى للتعاون، والتى تتزامن مع الذكرى السنوية العشرين للمنظمة، تعتزم طاجيكستان مواصلة الأنشطة البناءة لزيادة تطوير منظمة شنغهاى للتعاون وتعزيز إمكاناتها.

وتابع قاسمى: "على أساس التعاون الإنسانى، ترحب طاجيكستان، بصفتها رئيس منظمة شنغهاى للتعاون، بجميع المقترحات لتوسيع التعاون فى مجالات التعليم والعلوم والأمن والثقافة والرياضة والسياحة والعمل مع الشباب، فضلاً عن تطوير التعاون فى مجال البيئة، بما فى ذلك قضايا تغير المناخ.

ومن المقرر أيضا، إقامة عدد من الفعاليات خلال رئاسة طاجيكستان فى المجال الإنسانى، وعلى وجه الخصوص، لتطوير التعاون بين الدول فى مجال "السياحة الذكية"، وضمان سلامة السياح وتقليل المخاطر".

فى سياق تحديات فيروس كورونا الجديد وتأثيره السلبى على التنمية الاقتصادية العالمية، ستولى طاجيكستان اهتمامًا خاصًا لتوسيع التعاون التجارى والاقتصادى داخل منظمة شنغهاى للتعاون وتعزيز التعاون باستخدام جميع الفرص والموارد المتاحة لمكافحة هذا المرض المعدى.

وخصص جزء منفصل من كلمة السفير للحفاظ على السلام والاستقرار فى المنطقة والمكافحة المشتركة للتهديدات العالمية والتحديات الأمنية، بما فى ذلك المشاكل المتعلقة بالمخدرات والأمن السيبرانى وإيجاد طرق للقضاء على الأسباب الاجتماعية للإرهاب والتطرف.

وشُدِّد، على أن طاجيكستان تعتبر فى هذا السياق أن اقتراحها السابق بإنشاء مركز دائم لمراقبة المخدرات التابع لمنظمة شنغهاى للتعاون فى دوشانبى مهم.

وأوضح السفير، أن الحوار سيستمر فى إضفاء الطابع الرسمى على العلاقات بين منظمة شنغهاى للتعاون وهياكل الأمم المتحدة المتخصصة والمنظمات الدولية الأخرى، فضلاً عن تعزيز وتوسيع التعاون العملى مع المنظمات الشريكة.

وتعتزم طاجيكستان خلال فترة رئاستها تسهيل أنشطة مجموعة الاتصال المشتركة بين منظمة شنغهاى للتعاون وأفغانستان وتنفيذ خريطة الطريق.

يذكر أنه فى 10 نوفمبر 2020، تولت طاجيكستان رئاسة منظمة شنغهاى للتعاون من روسيا الاتحادية، حيث وافق رئيس مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاى للتعاون، إمام على رحمان، على خطة العمل لإعداد وعقد القمة اليوبيلية لمنظمة شنغهاى للتعاون ومفهوم رئاسة طاجيكستان فى منظمة شنغهاى للتعاون فى الثنائية 2020-2021، كما وافق على خطة رئيسية وخطة عمل محلية، حيث تشملان أكثر من 100 نشاط، التى سيتم تحقيق معظمها فى طاجيكستان.

وتجدر الإشارة، إلى أن منظمة شنغهاى للتعاون، باعتبارها إحدى المنظمات الأكثر نفوذاً فى العالم، والتى يمثل أعضاؤها أكبر دول العالم مثل روسيا والصين والهند وباكستان وكازاخستان وأوزبكستان، وبالطبع طاجيكستان وقيرغيزستان.

بالإضافة إلى ذلك، هناك أربع دول مراقبة - أفغانستان وبيلاروسيا وإيران ومنغوليا وست دول شريكة للحوار - أرمينيا وأذربيجان ونيبال وكمبوديا وتركيا وسريلانكا.