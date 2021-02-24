غادة شلبي تتفقد الخدمات السياحية بـ مصر القديمة

تفقدت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، والمهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، والمهندس عادل الجندي مدير العلاقات الدولية والتخطيط الاستراتيجي بهيئة التنمية السياحية والمنسق الوطني لإحياء مسار العائلة، الأعمال الجارية لتطوير الخدمات السياحية بمنطقة مصر القديمة.

جاء ذلك في إطار المتابعة المستمرة لوزارة السياحة والآثار لأعمال تطوير الخدمات السياحية بمشروع "إحياء مسار العائلة المقدسة".

وخلال الجولة تم مناقشة ما تم إنجازه من أعمال تطوير، كما تم تفقد أعمال رصف الطريق ورفع كفاءة المنطقة وتطوير الخدمات السياحية المقدمة للزائرين ووضع اللوحات الارشادية.

كما تم تفقد كنيسة أبي سرجة والمغارة الموجودة أسفل الكنيسة وهي التي احتمت بها العائلة المقدسة اثناء مرورها بالمنطقة خلال زيارتها لمصر، وكذلك تم تفقد الكنيسة المعلقة ومقابلة القساوسة.