الموافقة على الإعفاء الجزئي من الضرائب الجمركية لـ 30 ألف سيارة.. تعرف على شرط الحكومة

وافق مجلس الوزراء على المقترحات المقدمة في هذا الشأن، والتي تتضمن الموافقة على إعفاء السيارات المفرج عنها برسم المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد موديلات سنة 1976 حتى سنة 2009، وعددها حوالى ثلاثين ألف سيارة اعفاءً جزئيًا من الضرائب الجمركية، على أن تقوم وزارة التجارة والصناعة باستثناء تلك السيارات من شرط الموديل، وأن يلتزم أصحاب السيارات التي ستتمتع بالإعفاء الجمركي المشار إليه بالاشتراك في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإحلال السيارات المتقادمة بسيارات أخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي.
وذلك في إطار التعامل مع سيارات المنطقة الحرة ببورسعيد، والتي مضى عليها أكثر من 20 عامًا، وبالنظر إلى ما ينتج عنها من تأثيرات على البيئة ومعدلات استهلاك الوقود.
كما اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة سوهاج التصرف بالبيع في ثلاث قطع أراض؛ الأولى كائنة بناحية قرية العنبرية بروافع العيساوية بمركز المنشأة، والبالغ مساحتها 256م2، وذلك لإنشاء فرع للبنك الزراعي المصري، والثانية كائنة بناحية السلماني بمركز البلينا، والبالغ مساحتها 519.3م2، لإقامة مخازن للجمعية الزراعية، والثالثة كائنة بناحية المدمر بمركز طما، والبالغ مساحتها 450م2، لإقامة مبنى للبنك الزراعي المصري.
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هيثم هارون
بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.