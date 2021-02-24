غدا.. الأعلى للإعلام ووزير الخارجية يعقدون جلسة حوارية مغلقة

يستضيف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، غدًا الخميس 25 فبراير 2021، وزير الخارجية السفير سامح شكري في جلسة حوارية مغلقة بحضور كبار السياسيين والكتاب الصحفيين والإعلاميين.

ويتحدث الوزير عن تطورات الأوضاع السياسية محليًا وإقليميًا ودوليًا، ويشرح التحديات والمستجدات التي تمر بها المنطقة، ويدير حوارًا مفتوحًا يجيب فيه عن كل الأسئلة والاستفسارات.

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