انت الان تتابع تفاصيل خبر رسميًا.. التعليم تعلن النماذج الإسترشادية لامتحانات الترم الأول لجميع الصفوف من 4 ابتدائي إلى 3 إعدادي والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة التربية منذ قليل عن النماذج الإسترشادية لامتحانات الترم الأول من الفصل الدراسي الحالي، وذلك لجميع الفصول الدراسية من الصف الرابع الإبتدائي وحتى الصف الثالث الإعدادي.

النماذج الإسترشادية لامتحانات الترم الأول لجميع الصفوف

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت في وقت سابق عن إجراء امتحانات الترم الأول لجميع الصفوف الدراسية بداية من 28 فبراير الجاري، وفي اليوم التالي لانتهاء إجازة منتصف العام والتي تم مدها أسبوع إضافي وينتهي بنهاية هذا الأسبوع.

وفي إطار الإستعدادات لعملية الإمتحانات أعلنت التربية والتعليم عن النماذج الإسترشادية لامتحانات الترم الأول بجميع الصفوف الدراسية، والتي جاءت وفق ما يلي:

يمكن تحميل النماذج كاملة عن طريق منصة التعليم المصري من خلال هذا الرابط.

النماذج الإسترشادية للصف الرابع الإبتدائي من هنا.

النماذج الإسترشادية للصف الخامس الإبتدائي من هنا

النماذج الإسترشادية للصف السادس الإبتدائي من هنا

النماذج الإسترشادية للصف الأول الإعدادي من هنا

النماذج الإسترشادية للصف الثاني الإعدادي من هنا

النماذج الإسترشادية للصف الثالث الإعدادي من هنا

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