صور.. مديريات التموين تكثف حملاتها للحد من الغش التجارى

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جدة - نرمين السيد - فى محافظة المنيا شنت مديرية التموين حملة أسفرت عن ضبط 2880 كيس سناكس ومقرمشات، وضبط مخزن سلع غذائية وتم التحفظ على السلع الموجودة به، وضبط 14 كرتونة سجاير مختلفة الانواع تم تجميعها بغرض الاتجار بسلعة مسعرة.
وفى الفيوم استطاعت مديرية التموين ضبط 2400 زجاجة عصير بمصنع بدون ترخيص ويقلد العلامات التجارية.. أما فى بنى سويف ضبطت المديرية مصنع أعلاف يعمل بدون ترخيص، وضبط 3 آلاف علبة سجائر مجهولة المصدر بأحد المخازن وتم التحفظ عليها.
وفى الغربية ضبطت المديرية مطحن ملح بكمية تصل إلى 11 ألفًا و200 طن، كما حررت المديرية عدد من المحاضر ضد اصحاب مخابز قاموا بتجميع الدقيق المدعم بغرض بيعه بالسوق السوداء و14 محضر نقص أوزان، و3 محاضر إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات.
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