مد التسجيل للشهادات الأزهرية 15 يوما

جدة - نرمين السيد - وناشد عباس فى بيان صحفى، الطلاب سرعة التقدم قبل انتهاء موعد غلق التسجيل، على أن يشمل القرار كلا من الثانوية الأزهرية، ثانوية العلوم الإسلامية، ثانوية غزة، إعدادية وثانوية البعوث الإسلامية، وشهادات القراءات.
يأتي هذا القرار نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وبناء على مناشدة ورغبة أولياء الأمور باستمرار تسجيل بيانات واستمارات الشهادات الأزهرية، وحرصا من الأزهر على مصلحة أبنائه الطلاب.
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