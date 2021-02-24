غداً .. لأول مرة مجلس الدولة يستقبل طلبات التعيين بالنظام الرقمى الجديد

جدة - نرمين السيد - يبدأ مجلس الدولة غدا الخميس تلقى طلبات التعيينات المعلنة من رئاسة مجلس الدولة، ولأول مرة يتم تقديم الطلبات بالنظام الرقمى لتلقى طلبات التعيين، وهى الطريقة الحديثة التى تستخدم بالكامل لأول مرة للتعيين بالوظائف القضائية بمجلس الدولة.





وكان المستشار محمد حسام، رئيس مجلس الدولة، قد أعلن عن قبول طلبات التعيين فى وظيفة مندوب مساعد، من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون، والشرطة دفعة 2020، وذلك عن طريق النظام الرقمى الحديث الذى تم إنشاءه مؤخرا للتسهيل على المتقدمين وفى اطار على منع التزاحم داخل مؤسسات الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا.

من جانبه، أكد المستشار طه كرسوع الامين العام لمجلس الدولة والمتحدث الرسمى، فى وقت سابق إن المجلس يسعى جاهدًا لتقديم أحدث الخدمات الرقمية او فيما يخص العمل داخل مجمع محاكم مجلس الدولة بكافة فروعة على مستوى الجمهورية، وذلك فى اطار العمل على التحول الرقمى الذى تسعى الدولة إلى توفيره لجميع المؤسسات، للتخفيف عن المواطنين فى حياتهم العملية وتوفير الوقت والجهد فيما يتناسب مع الدول المعاصرة.

وكان الأمين العام، قد صرح بأن العمل بالنظام الجديد، يُتيح للمتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة من كل أنحاء الجمهورية التقدم بطلباتهم عبر الموقع الإلكترونى المخصص لذلك طبقا للإعلان دون التردد على المكاتب او الانتقال من محال إقامتهم بالمحافظات المختلفة إلى القاهرة، ويكفل منع التزاحم وخاصة فى ظل ظروف جائحة فيروس كورونا حرصا على صحة المتقدمين الذين يمكنهم من خلاله سداد مستحقاتهم بالوسائل الرقمية الحديثة وملء النماذج المطلوبة والاستفسار عن المعلومات والبيانات المطلوبة على الموقع بسهولة ويسر وهم فى منازلهم أو من تليفوناتهم المحمولة خلال المدة المحددة لتلقى طلبات التعيين الجديدة بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2020، وذلك انطلاقًا مع خطة الدولة فى الرقمنة والتحول تدريجياً نحو النظام الرقمى.

ومن الشروط التى يجب أن تتوافر فى المتقدمين، بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها قانونا:

1 - ألا يقل تقديره التراكمى عن جيد.

2 - ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة فى تاريخ آخر موعد للتسجيل الإلكترونى.

3 - توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.

4 - أن يجتاز المقابلة والاختبارات التى يحددها المجلس.

5 - أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص من الجهات المختصة التى يحددها مجلس الدولة.

6 - يتم قبول طلبات التعيين عن طريق التسجيل الالكترونى على موقع مجلس الدولة www.ecs.eg خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 25 فبراير وحتى 20 مارس 2021.