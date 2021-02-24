غداً .. لأول مرة مجلس الدولة يستقبل طلبات التعيين بالنظام الرقمى الجديد

وكان المستشار محمد حسام، رئيس مجلس الدولة، قد أعلن عن قبول طلبات التعيين فى وظيفة مندوب مساعد، من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون، والشرطة دفعة 2020، وذلك عن طريق النظام الرقمى الحديث الذى تم إنشاءه مؤخرا للتسهيل على المتقدمين وفى اطار على منع التزاحم داخل مؤسسات الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا.
من جانبه، أكد المستشار طه كرسوع الامين العام لمجلس الدولة والمتحدث الرسمى، فى وقت سابق إن المجلس يسعى جاهدًا لتقديم أحدث الخدمات الرقمية او فيما يخص العمل داخل مجمع محاكم مجلس الدولة بكافة فروعة على مستوى الجمهورية، وذلك فى اطار العمل على التحول الرقمى الذى تسعى الدولة إلى توفيره لجميع المؤسسات، للتخفيف عن المواطنين فى حياتهم العملية وتوفير الوقت والجهد فيما يتناسب مع الدول المعاصرة.
وكان الأمين العام، قد صرح بأن العمل بالنظام الجديد، يُتيح للمتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة من كل أنحاء الجمهورية التقدم بطلباتهم عبر الموقع الإلكترونى المخصص لذلك طبقا للإعلان دون التردد على المكاتب او الانتقال من محال إقامتهم بالمحافظات المختلفة إلى القاهرة، ويكفل منع التزاحم وخاصة فى ظل ظروف جائحة فيروس كورونا حرصا على صحة المتقدمين الذين يمكنهم من خلاله سداد مستحقاتهم بالوسائل الرقمية الحديثة وملء النماذج المطلوبة والاستفسار عن المعلومات والبيانات المطلوبة على الموقع بسهولة ويسر وهم فى منازلهم أو من تليفوناتهم المحمولة خلال المدة المحددة لتلقى طلبات التعيين الجديدة بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2020، وذلك انطلاقًا مع خطة الدولة فى الرقمنة والتحول تدريجياً نحو النظام الرقمى.
ومن الشروط التى يجب أن تتوافر فى المتقدمين، بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها قانونا:
1 - ألا يقل تقديره التراكمى عن جيد.
2 - ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة فى تاريخ آخر موعد للتسجيل الإلكترونى.
3 - توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.
4 - أن يجتاز المقابلة والاختبارات التى يحددها المجلس.
5 - أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص من الجهات المختصة التى يحددها مجلس الدولة.
6 - يتم قبول طلبات التعيين عن طريق التسجيل الالكترونى على موقع مجلس الدولة www.ecs.eg خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 25 فبراير وحتى 20 مارس 2021.
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