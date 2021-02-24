وزير خارجية جيبوتى يثمن الدور المصرى الداعم لبلاده

جدة - نرمين السيد - استقبل محمود على يوسف وزير الخارجية الجيبوتى، اليوم، السفير المصرى محمد مصطفى عرفى، حيث استعرض السفير المصرى خلال اللقاء آفاق التعاون بين البلدين وخطة تطوير العلاقات الثنائية فضلاً عما تم إنجازه فى هذا السياق خلال الفترة الماضية.





كما أشار "عرفى" وفقا لبيان صحفى لوزارة الخارجية، إلى تأسيس شراكة جديدة مؤخراً بين جامعتى طنطا وجيبوتى، وهى الخطوة التى من شأنها تعزيز قدرات جيبوتى فى بناء كوادرها الوطنية وتأهيلهم لسوق العمل. من جانبه، أشاد الوزير الجيبوتى، بالدور المصرى الداعم لبلاده فى مختلف مجالات التعاون الثنائى، مثمناً جهودها المستمرة فى هذا الصدد بهدف تدعيم الروابط التى تجمع بين البلدين الشقيقين.

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