انتشال جثث 3 أطفال من ضحايا مركب الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - انتشلت قوات الإنقاذ النهرى، منذ قليل، 3 جثث لأطفال "ولد وبنتين" من ضحايا المركب الغارق فى بحيرة مريوط بالإسكندرية، ليرتفع إجمالى الجثث التى جرى انتشالها حتى الآن إلى 13 جثة.





كان مركب يقل نحو 20 شخصا، من عائلة واحدة، تعرض للغرق، مساء الاثنين، فى أثناء عودتهم من رحلة ترفيهية "زردة" بإحدى الجزر ببحيرة مريوط غرب الإسكندرية. أسفر الحادث عن مصرع 13 شخصا غرقا، بينهم 5 أطفال تتراروح أعمارهم بين 6 أشهر و9 سنوات، وإصابة 6 آخرين، فيما لا يزال البحث مستمر عن شخص واحد مفقود. واستأنفت فرق إنقاذ نهرى من 4 محافظات، صباح اليوم، أعمال البحث عن المفقودين فى حادث المركب الغارق فى بحيرة مريوط بالإسكندرية، وذلك لليوم الثالث على التوالى.

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