وزارة التنمية المحلية مشروع تسريع الاستجابة للقضية السكانية

تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بأهمية تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التى تواجه تحسين معدلات القضية السكانية والسيطرة على الزيادة السكانية والتى تلتهم جهود تحقيق التنمية المستدامة.....

يأتى مشروع تسريع الاستجابة للقضية السكانية فى أولويات أجندة الوزارة لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠، حيث يسعى المشروع للعمل عليها بمعرفه نقاط الضعف والخلل المسبب للزيادة السكانية، ووضع محاور سريعة لحلها، حتى يتسنى للمواطن الشعور بالتحسن والنمو الاقتصادى...

وفى هذا الصدد ..قام وفد مشروع تسريع الاستجابة للقضية السكانية برئاسة د.فاطمة الزهراء جيل والتى تنفذه الوزارة فى ١٠ محافظات بزيارة لمحافظة بورسعيد ...

حيث استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وفد الوزارة وأكد علي تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تواجه تحسين معدلات القضية السكانية بالمحافظة .