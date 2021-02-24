البيئة تنظم حملة مكبرة على مزرعة خاصة بطريق ترعة المنصورية.. وضبط 22حيوان...

فى اطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمحاربة الإتجار غير المشروع بالحياة البرية وحماية التنوع البيولوجي نفذت وزارة البيئة حملة تفتيشية على مزرعة خاصة

بطريق ترعة المنصورية للتأكد من تنفيذ قانون البيئة والقوانين المنظمة لعمليات الاتجار فى الحياة البرية والاتفاقيات الدولية المعنية وذلك بالتعاون مع شرطة البيئة و المسطحات وحديقة الحيوان بالجيزة.

كانت قد وردت معلومات بوجود حيوانات برية غير مرخصة بمزرعة خاصة بطريق المنصورية وسط الكتلة السكنية بالمخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته فيما يتعلق بعمليات حيازة والإتجار غير المشروع بالحياة البرية وفور ورود المعلومات أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توجيهاتها بالتنسيق مع الجهات الجهات المعنية و سرعة اتخاذ الاجراءات القانونية .

وأوضحت وزيرة البيئة ان الحملة أسفرت عن ضبط عدد 22 حيوان برى تمثل عدد 6 أنواع وهى عدد 2 أسد افريقى وتمساح بالاضافة إلى طائر بشاروش (فلامنجو ) و عدد 14يمام امرى و 3 طاووس هندى علاوة على فزان ذهبى بالمخالفة للقانون حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك ومصادرة الحيوانات المذكورة و إيداعها بحديقة الحيوان والعرض علي النيابة العامة لتحريك الدعوي الجنائية ضد المخالف.