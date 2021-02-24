مجلس الوزراء يستعرض تقريراً من وزيرة الصحة عن جهود مواجهة فيروس كورونا

خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تقريراً حول آخر المستجدات والجهود المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا، وما آلت إليه اعداد المصابين والمتعافين حتى الآن، موضحة معدلات الاصابة بالفيروس على مستوى المحافظات، ونسب الإشغال الخاصة بالأسرَّة الداخلية، والرعاية، وأجهزة التنفس الصناعى.

وتناولت وزيرة الصحة أثر الرسائل الإعلامية والتثقيف الصحى فى التعامل مع جائحة فيروس كورونا، منوهة إلى الدراسات المتعلقة بمعدلات المخاوف النفسية من الوباء وتوصيات منظمة الصحة العالمية فى هذا الصدد، مشيرة إلى ما تم اتخاذه من إجراءات استباقية من قبل الوزارة للمحافظة على الصحة النفسية، ومنها اطلاق العديد من الحملات التى تهدف إلى الحفاظ على الصحة النفسية للمواطنين أثناء الجائحة أو أثناء العزل المنزلى تحت العديد من الشعارات.

ونوهت الوزيرة إلى دراسة نشرت حول موقف توعية المصريين، موضحة أنها شملت إجراء مسح حول معرفة وتصورات وموقف الجمهور المصري تجاه فيروس كورونا، وقد جاءت نتائج الدراسة لتؤكد أنه يوجد لدى المصريين معرفة جيدة عن فيروس كورونا ، مسجلة مؤشر إيجابي تجاه استخدام التدابير الوقائية، وهو أمر مهم للحد من انتشار المرض، كما أشارت الدراسة إلى أنه تم اكتساب هذه المعرفة بشكل أساسي من خلال عدد من المنصات ووسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت.

وأشارت الوزيرة إلى المستجدات الخاصة بلقاح فيروس كورونا، موضحة أنه يوجد فريق طبي، مدرب علي متابعة الممارسات السريرية السليمة، وذلك لمتابعة الحاصلين علي اللقاح من المتطوعين، وأيضا متابعة الحاصلين علي اللقاح من قِبل الطواقم الطبية بالمستشفيات المصرية بإختلاف الجهات التابعة لها.

وأوضحت وزيرة الصحة أنه فيما يتعلق بتوزيع اللقاح داخل الجمهورية، فقد تم إعطاء اللقاح للأطقم الطبية فى المستشفيات التابعة للوزارة، وكذا التابعة لوزارة التعليم العالى، ومستشفيات القوات المسلحة، والشرطة، مشيرة فى هذا الصدد إلى أنه سيتم فتح الموقع الإلكتروني لتسجيل الفئات المستحقة من المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، وذلك خلال الأيام القليلة القادمة، من خلال 40 مركزاً على مستوى الجمهورية، كما سيتم اتاحة التسجيل لحاملى جوازات السفر من الاجانب، وحاملى وثائق اللجوء وبعثات الأمم المتحدة.

وأضافت الوزيرة أنه تم صباح أمس الثلاثاء إستقبال ٣٠٠ ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية بمطار القاهرة الدولي، كهدية من جمهورية الصين الشعبية إلى جمهورية مصر العربية.

وفيما يتعلق بمتابعة حالات العزل المنزلى لمصابى فيروس كورونا، أشارت وزيرة الصحة إلى الجهود المتواصلة من قبل الوزارة لتطوير منظومة متابعة الحالات الطارئة لمرضى الكورونا فى العزل المنزلى، حيث تم اطلاق تطبيق يتم من خلاله متابعة حالات العزل المنزلي عن طريق رسائل نصية، بما يسهم فى تسهيل التواصل معهم، هذا إلى جانب ما يتعلق بالمتابعة الدورية عن طريق أطباء الرعاية الأساسية، وكذا التواصل عن طريق طلب خدمات الطوارىء، والموقع إلكتروني لإستقبال البلاغات الطارئة للعزل المنزلي.

وتطرقت وزيرة الصحة إلى الإجراءات والتدابير الصحية الخاصة بانعقاد بطولة كأس العالم للرماية فى مصر خلال الفترة من 22 فبراير إلى 5 مارس 2021، حيث أشارت إلى أنه تم توجيه فريق من اللجنة الطبية بوزارة الصحة للمرور على مختلف أماكن فعاليات البطولة بالاشتراك مع ممثلين عن وزارة الشباب والرياضة للوقوف على مدى تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية، والتي من شأنها تفعيل نظام الفقاعة الطبية.