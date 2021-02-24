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عمر شويل - جدة تم الإعلان من قبل التأمينات الاجتماعية على أن سوف يتم الإستعلام عن المعاش بالرقم القومي، حيث أن يمكن على جميع المواطنين الذين كانوا يعملون في القطاع الحكومي، الاستعلام عن كافة التفاصيل المتعلقة بالمعاش إلكترونياً، عبر الموقع الرسمي الخاص بالتأمينات الاجتماعية، هذا أمر ضروري حفاظاً على أرواح المواطنين من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفي هذه الحالة لا يمكن للمواطن المستفيد اللجوء إلى الذهاب إلى وزارة التضامن الاجتماعي، حيث أن من خلال موقع ثقفني سوف نعرض لكم جميع خطوات الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي إلكترونياََ، كيفية الحصول على معاش اجتماعي.

خطوات الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي :

يجب على المواطن الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

ثم بعد ذلك إدخال الرقم التأميني الخاص بالمستفيد، ثم إدخال كلمة السر الخاص به. إذا كان المستفيد شخص جديد، لا يملك أي حساب على الموقع يجب الضغط على أيقونة مستخدم جديد. يجب على المستفيد بعد الانتهاء من عملية التسجيل يجب كتابة الكود الذي يظهر أمامك على الشاشة. ثم بعد ذلك يجب النقر على كلمة ” التسجيل”.

ومن الجدير بالذكر أن في حالة المواطن المستفيد جديد لا يمكن أي حساب المواطن، يجب عليه استخدام كلمة المستخدم جديد، ثم بعد ذلك يجب على المستفيد تسجيل كافة البيانات المطلوبة والمعلومات الخاصة بهم على الموقع إلكترونياً، حيث أن هذه المعلومات تشمل، اسم المستخدم كاملاََ، العنوان الخاص به، رقم الهاتف، تاريخ الميلاد الخاص به، ويجب إضافة اسم المحافظة التي ولد بها، حيث أن في النهاية يجب على المستفيد أن قد قام باكتمال جميع الخطوات المطلوبة، ولذلك أمتلك حساب على الموقع الرسمي الإلكتروني الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

كيفية الحصول على معاش اجتماعي :

يجب على المواطن المستفيد الذي يريد الحصول على المعاش من قبل هيئة التضامن الاجتماعي، أن يخضع إلى الكشف الطبي الخاص ببرنامج ” تكافل وكرامة” حيث أن في حالة التقديم يجب على المستفيد أن يقوم بتقديم طلب الحصول على معاش عبر الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

بالإضافة إلى ذلك أن يمكن للمواطن المستفيد إجراء بعض الفحوصات اللازمة للمواطن المستفيد الذي يرغب في الحصول على معاش التضامن الاجتماعي، وهذا عبر اللجنة الطبية التابعة إلى وزارة الصحة، ولذلك يجب على جميع المواطنين المستفيدين إدخال كافة البيانات المطلوبة والمعلومات الخاصة بهم إلكترونياً مثل، الاسم الرباعي، الرقم القومي الخاص المستفيد، رقم هاتف المحمول، تاريخ الميلاد الخاص به، إضافة الحالة الاجتماعية أيضاََ، إذا يوجد وظيفة سابقة يجب ذكرها، ثم بعد ذلك إضافة وجود إعاقة إن وجد إذا كانت إعاقة ذهنية، أم مرضية، أم بصرية، أو إعاقة سمعية أيضاََ، حيث أن يجب على المواطن المستفيد اختيار المكان الذي يرغب لإجراء الكشف الطبي الخاص به، ويجب في هذه الحالة أيضاََ اختيار الوقت المناسب له للكشف، ثم بعد ذلك يجب طباعة الملف الشخصي، وفي النهاية يجب عرضه على لجنة الكشف الطبي.