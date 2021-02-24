الوفد يناقش ملف المحليات وتفويض أبو شقة لحماية الحزب السبت المقبل

جدة - نرمين السيد - يناقش حزب الوفد، السبت المقبل، ملف انتخابات المحليات، واستعدادات لجان الوفد فى المحافظات لها، مع عرض القرارات الأخيرة التى أصدرها رئيس الوفد، وعرض التفويض الذى منحه أعضاء الهيئة العليا للمستشار بهاء الدين أبو شقة، باتخاذ القرارات اللازمة لحماية الحزب.





كما سيعرض خلال الاحتماع بحسب بيان صادر عن الحزب الموقف المالى الحالى للحزب والمتطلبات المستقبلية ودعا الوفد، وسائل الإعلام لحضور الاجتماع المشترك بين رئيس حزب الوفد والهيئة العليا ورؤساء وسكرتيرى عموم لجان المحافظات ومساعدى رئيس الحزب وأعضاء الهيئة البرلمانية "نواب وشيوخ"، ورؤساء لجان الشباب والمرأة على مستوى المحافظات، يوم السبت المقبل الموافق 27 فبراير، فى تمام الثانية ظهرًا.

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