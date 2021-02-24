انتشال آخر ضحايا المركب الغارق بالإسكندرية.. وارتفاع الإجمالى لـ 14 جثة

جدة - نرمين السيد - كان مركب يقل نحو 20 شخصا، من عائلة واحدة، تعرض للغرق، مساء الاثنين، فى أثناء عودتهم من رحلة ترفيهية "زردة" بإحدى الجزر ببحيرة مريوط غرب الإسكندرية.

وأسفر الحادث عن مصرع 14 شخصا غرقا، معظمهم أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و9 سنوات، وإصابة 6 آخرين جرى خروجهم من المستشفى عقب تلقيهم العلاج اللازم.

كان أهالى قرية الهوارية غرب الإسكندرية شيعوا، مساء أمس، جنازة 9 من الضحايا بمقابر العائلة بمنطقة برج العرب، وذلك بعد تسلم الجثامين من مشرحة مستشفى العامرية العام.