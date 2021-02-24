مطران أسوان يرأس صلاة صوم نينوى بدير الأنبا هدرا

جدة - نرمين السيد - أدى الأنبا هدرا مطران أسوان، صلاة القداس الإلهى بدير القديس العظيم الأنبا هدرا السائح، بمناسبة اليوم الثالث من صوم أهل نينوى.



جدة - نرمين السيد - أدى الأنبا هدرا مطران أسوان، صلاة القداس الإلهى بدير القديس العظيم الأنبا هدرا السائح، بمناسبة اليوم الثالث من صوم أهل نينوى. واشترك مع نيافته فى الصلوات الراهب القمص روفائيل الباخومى وعدد من الآباء الكهنة وسط حضور شعبى ملتزم بالإجراءات الاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا.

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