القوات المسلحة توقع مذكرة تفاهم مع كليات طب الأسنان بجامعة الأزهر

جاء ذلك استمراراً لحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية والعملية ودعم الأنشطة البحثية بين القوات المسلحة والجامعات المصرية.
وتهدف المذكرة، وفقا لبيان صحفى، إلى تبادل الزيارات والتعاون العلمى بين أعضاء هيئة التدريس فى مختلف التخصصات العلمية بين الأقسام المتناظرة بهدف الإطلاع وتبادل المعلومات والخبرات فى مجال البحث العلمى، فضلاً عن التعاون فى مجال تدريب الأطباء والمهن الطبية المساعدة فى مجال طب الفم والأسنان، وكذلك التنسيق والاستفادة المشتركة من الخبراء الأجانب عند زيارة أى من الطرفين.
كما تتضمن التعاون بين الأكاديمية الطبية العسكرية ووحدة التعليم المستمر بكلية طب الفم والأسنان بجامعة الأزهر فى شتى التخصصات المختلفة فى مجال طب الأسنان، فضلا عن تنظيم ندوات علمية وحلقات نقاش وبحث وورش عمل فنية مشتركة فى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين التخصصات المختلفة والمناظرة لها فى المستشفيات العسكرية.
وأكد مدير إدارة الخدمات الطبية، على أهمية مذكرة التفاهم التى تم توقيعها مع كليات طب الأسنان بجامعة الأزهر والتى تأتى فى إطار الإرتقاء بمنظومة التأهيل العلمى والطبى داخل القوات المسلحة بالتعاون مع كبرى المؤسسات والجامعات الطبية.
وأعرب عميد كلية طب الأسنان بنين جامعة الأزهر، عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم التى تعزز من الشراكة الطبية بين القوات مسلحة وكليات طب أسنان جامعة الأزهر فى مجالات التعليم والتدريب والعمل البحثى.
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