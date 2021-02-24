وأوضح وكيل الوزارة، فى بيان اليوم، أنه يتم تطعيم الفريق الطبى بعد تسجيل البيانات والتوقيع على الموافقة المستنيرة والإجابة على الأسئلة الخاصة بالحالة الصحية، وما إذا كان يعانى أى أمراض أو ظهرت عليه أعراض خلال اليوم قبل التطعيم ويتم قياس الحرارة والضغط، ويخضع الطبيب لتلقى التطعيم داخل غرفة مخصصة بالمستشفى، وفق الخطة الموضوعة من قبل وزارة الصحة بتلقى كافة الأطقم الطبية للقاح.
وأشار إلى أن اللقاح الخاص لفيروس كورونا، متاح لمن يطلب الحصول على التطعيم من الفرق الطبية، وذلك على مدار 24 ساعة، وهو أمر اختيارى، حيث تأتى عملية التطعيم فى إطار خطة الدولة بحماية الفرق الطبية والصفوف الأولى خط الدفاع الأول لمواجهة الفيروس، لحماية الأطقم الطبية والعاملين بمستشفيات العزل باعتبارهم ضمن الفئات ذات الأولوية والمستحقة لتلقى اللقاح طبقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وأكد أنه تم تأمين أكبر قدر من أسطوانات الأكسجين فى مستشفيات المحافظة بجميع المدن، وتوافر أدوية بروتوكول علاج فيروس كورونا بالمستشفيات، والصيدليات الخاصة لتكون متاحة للمواطنين، وجاهزية أطقم وفرق العزل المنزلى لتوفير المتابعة الصحية للحالات تحت العزل.
يشار إلى أن محافظة جنوب سيناء من أقل المحافظات فى تسجيل حالات الإصابة بفيروس كورونا، إضافة إلى ارتفاع نسبة الشفاء بها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدء المرحلة الأولى لتطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا بجنوب سيناء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.