بدء المرحلة الأولى لتطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا بجنوب سيناء

جدة - نرمين السيد - أعلن وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء الدكتور أيمن رخا، عن بدء المرحلة الأولى لتلقى الأطقم الطبية والتمريض بالمحافظة اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، لحمايتهم من الإصابة بالعدوى واستمرار تقديم الخدمات الطبية للمرضى.





وأوضح وكيل الوزارة، فى بيان اليوم، أنه يتم تطعيم الفريق الطبى بعد تسجيل البيانات والتوقيع على الموافقة المستنيرة والإجابة على الأسئلة الخاصة بالحالة الصحية، وما إذا كان يعانى أى أمراض أو ظهرت عليه أعراض خلال اليوم قبل التطعيم ويتم قياس الحرارة والضغط، ويخضع الطبيب لتلقى التطعيم داخل غرفة مخصصة بالمستشفى، وفق الخطة الموضوعة من قبل وزارة الصحة بتلقى كافة الأطقم الطبية للقاح.

وأشار إلى أن اللقاح الخاص لفيروس كورونا، متاح لمن يطلب الحصول على التطعيم من الفرق الطبية، وذلك على مدار 24 ساعة، وهو أمر اختيارى، حيث تأتى عملية التطعيم فى إطار خطة الدولة بحماية الفرق الطبية والصفوف الأولى خط الدفاع الأول لمواجهة الفيروس، لحماية الأطقم الطبية والعاملين بمستشفيات العزل باعتبارهم ضمن الفئات ذات الأولوية والمستحقة لتلقى اللقاح طبقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأكد أنه تم تأمين أكبر قدر من أسطوانات الأكسجين فى مستشفيات المحافظة بجميع المدن، وتوافر أدوية بروتوكول علاج فيروس كورونا بالمستشفيات، والصيدليات الخاصة لتكون متاحة للمواطنين، وجاهزية أطقم وفرق العزل المنزلى لتوفير المتابعة الصحية للحالات تحت العزل.

يشار إلى أن محافظة جنوب سيناء من أقل المحافظات فى تسجيل حالات الإصابة بفيروس كورونا، إضافة إلى ارتفاع نسبة الشفاء بها.