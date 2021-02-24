النشرة المرورية: كثافات بمطلع كوبرى ابن الحكم ودائرى المنيب والمرج

جدة - نرمين السيد - قال محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية بالراديو 9090، إن الحركة المرورية اليوم الأربعاء، مع بداية فترة الذروة المسائية، تشهد معدلات تتجاوز بين 55 إلى 60%، وسط انتشار الخدمات المرورية التابعة للإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرزاق مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور.





وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع"، المذاع على "الراديو 9090"، تقديم الإعلامى محمد نشأت، أنه بالنسبة لمحافظات الوجه البحرى، فتشهد محافظة الإسكندرية، بعض الأحجام بمحور 14 مايو المتجه لميدان فيكتور عمانويل، وكذلك بعض الأحجام بمنطقة كفر عبده.

وأشار صابر إلى أن مدينة المنصورة تشهد بعض الأحجام بشارع المشاية، فيما تشهد محافظة الغربية بعض الأحجام فى شارع الجلاء اتجاه الطريق الزراعى، أما محافظة القليوبية فتشهد بعض الأحجام المتفرقة من عند محطة مترو شبرا الخيمة، وميدان المؤسسة للمتجه لمناطق ميت نما".

وتابع: "أما محافظة أسيوط، فتقابلنا الأحجام بمحور 23 يوليو القادم من شارع يسرى راغب، فيما تشهد كافة الطرق السريعة والصحراوية سيولة طبيعية".

وأكد أن بعض قطاعات الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، تشهد حركة مرضية عدا مناطق أعمال التوسعة والتطوير، وينتج عنها ظهور بعض الأحجام، ومن أبرزها أعلى مناطق المرج والمنيب والأوتوستراد.

وواصل محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، حديثه بالقول: "محافظة الجيزة معظم المحاور فيها تعمل بشكل طبيعى، عدا بعض الأحجام بشارع شارل ديجول من أمام مجلس الدولة حتى منطقة نفق العجوزة، وسط انتشار الخدمات المرورية للإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء محمد عامر، الذى وجه بنشر الخدمات المرورية، لاستيعاب أكبر قدر ممكن من السيارات فى فترة الذروة المسائية".

وأشار إلى أنه بالنسبة لمحافظة القاهرة، فتشهد اليوم بعض الأحجام فى مطلع كوبرى التعمير، القادم من طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى، لذا يفضل سلوك الطرق البديلة أو المسطح الأرضى كطريق جسر السويس، كما أن هناك بعض الأحجام بمطلع كوبرى ابن الحكم للقادم من التجنيد، لذا يفضل سلوك كوبرى سرايا القبة.

كما نصح صابر، بتجنب كوبرى 6 أكتوبر وكوبرى 15 مايو حيث يشهدان أحجام متفرقة، ويفضل سلوك كوبرى الجلاء وكوبرى الجامعة وكوبرى عباس وكبرى الساحل فى التنقل بين القاهرة والجيزة.

ونوه محرر الشؤون الأمنية بالراديو 9090، إلى أن هناك تحويلة مرورية بمحور النصر على مسافة 150 مترا، وتحديدا عند النادى الأهلى القادم من مناطق كوبرى المشير أبو غزالة، والمتجه لعباس العقاد، يسلك بعد منزل كوبرى أبو غزالة لشارع الفروسية ويخرج مرة أخرى عن منطقة سيتى ستارز بشارع عمر ابن الخطاب ويعود مرة أخرى لمحور النصر، وذلك لوجود أعمال إنشاء كوبرى للسيارات.