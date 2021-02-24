وزير خارجية جيبوتي يستقبل السفير المصري

استقبل اليوم محمود علي يوسف وزير الخارجية الجيبوتي السفير المصري محمد مصطفى عرفي، حيث استعرض السفير المصري خلال اللقاء آفاق التعاون بين البلدين وخطة تطوير العلاقات الثنائية فضلاً عما تم انجازه في هذا السياق خلال الفترة الماضية.
كما أشار "عرفي" خلال اللقاء إلى تأسيس شراكة جديدة مؤخراً بين جامعتي طنطا وجيبوتي، وهي الخطوة التي من شأنها تعزيز قدرات جيبوتي في بناء كوادرها الوطنية وتأهيلهم لسوق العمل.
من جانبه، أشاد الوزير الجيبوتي بالدور المصري الداعم لبلاده في مختلف مجالات التعاون الثنائي، مثمناً جهودها المستمرة في هذا الصدد بهدف تدعيم الروابط التي تجمع بين البلدين الشقيقين.
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