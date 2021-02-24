السفير المصري في الخرطوم يلتقي مع وزير التجارة والتموين السوداني.

التقى السفير حسام عيسى، سفير جمهورية مصر العربية في الخرطوم، مع السيد "على حدو آدم بشير" وزير التجارة والتموين السوداني، حيث تم استعراض مجالات التعاون بين البلدين فى قطاع التجارة، وبحث سبل المضي قدماً نحو تعزيز آفاق التعاون المتاحة فى عدد من القطاعات التجارية ذات الأولوية لدى البلدين.
من جانبه، عبر الوزير السوداني عن تطلع بلاده إلى الاستفادة من التجربة المصرية الكبيرة فى مجالي التجارة والتموين، مثمناً أوجه الدعم المصري للسودان في شتى مجالات التعاون.
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