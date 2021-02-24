لأول مرة.. استئصال ورم بالبلعوم لشاب بمستشفي كفر الشيخ العام.. صور

كتب:وسام أمين

نجح فريق طبي بمستشفي كفر الشيخ العام، في اجراء عملية لأول مرة لإزالة ورم بالبلعوم لشاب يبلغ من العمر 14 عامًا، كان يعانى من نزيف مستمر.

قال الدكتور لطفى عبدالسميع مدير المستشفى العام، إن الشاب كان يعاني من نزيف مستمر من الأنف، وتم إجراء الأشعة والفحوصات، والتي أكدت أن الشاب يعانى من ورم فى البلعوم وصل لقاع الجمجمة (naso phareangal fibroma)، مشيرًا إلي أنه عرضه على أساتذه قسم الأنف والأذن بالمستشفى العام، الذين قرروا إجراء العملية الجراحية لمصلحة المريض.

وأضاف «عبد السميع» أنه تم الاستعانة بالدكتور محمد صبرى مدرس مساعد الأشعة بكلية الطب جامعة كفرالشيخ، والذى قام بربط الشريان الرئيسى الواصل للورم (Imobilization) عن طريق إستخدام القسطرة القلبية، وبعدها بيومين تم إزالة الورم بمعرفة الدكتور أحمد عفيفى والدكتور مؤمن الجريمى، استشاريا الأنف والأذن بالمستشفي، بإشراف الدكتور محمد الطحان، رئيس القسم، مؤكدًا خروج المريض وحالته في تحسن ودون حدوث مضاعفات ومازال تحت الملاحظة.

ومن جانبها أشادت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، بالفريق الطبي، موجهة الشكر لفريق العمل ولمدير المستشفى لاتخاذهم القرار السريع، حرصًا علي مصلحة المريض.