رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع الإستراتيجى التعبوى التخصصى لإدارة المدفعية...

شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية للمشروع الإستراتيجى التعبوى / التخصصى لإدارة المدفعية (أحمس 3) ، والذى يأتى فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة .

بدأت المرحلة بإستعراض إجراءات التحضير والتنظيم للعملية متضمنة إجراءات تنظيم التعاون بين وحدات المدفعية ، ظهر خلال المرحلة ما وصلت إليه العناصر المشاركة من إستعداد قتالى عالى ، فضلاً عن المهارة فى إستخدام أحدث وسائل نظم القيادة والتعاون والسيطرة لتنفيذ المهام المخططة والطارئة أثناء مراحل المشروع ، وتفقد إصطفاف عناصر وحدات المدفعية للإطمئنان على مدى جاهزيتها وقدرتها على تنفيذ كافة المهام والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية والقتالية للأسلحة والمعدات .

ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس / عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لرجال المدفعية ، مشيراً إلى أن التدريب هو جوهر الكفاءة القتالية وعامل الحسم فى نجاح القوات فى تنفيذ مهامها بكفاءة وإقتدار ، كما أشاد بما لمسه من الإستعداد الجاد والروح المعنوية العالية لرجال المدفعية .

كما ناقش عدد من القادة والضباط المشاركين فى المشروع فى أسلوب تنفيذهم للمهام والواجبات المكلفين بها ، وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرتهم على إتخاذ القرار السليم لمواجهـة التغيـرات الحادة والسريعة أثنـاء سير المعركة .

حضر المشروع عدد من قادة القوات المسلحة .