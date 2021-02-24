معهد «معتمد» ينظم ندوة علمية مجانية للأطباء حول «سلامة المرضى»

نظّم المعهد العربى للتنمية المهنية المستدامة "معتمد" التابع لاتحاد الأطباء العرب ندوة علمية مجانية عبر الإنترنت؛ لتعزيز مفهوم ثقافة سلامة المرضى، لاسيما في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد والجهود المبذولة لمواجهة الفيروس.

وشارك في الندوة العلمية لمعهد معتمد؛ رواد ورموز العمل الصحى من المتخصصين في سلامة المرضى، وجودة الرعاية الصحية ومكافحة العدوى، أبرزهم الأستاذ الدكتور أسامة رسلان، الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب، ودكتور أحمد علي عبد اللطيف، المستشار السابق بمنظمة الصحة العالمية، والدكتور علاء الدين العيسوي رئيس المجلس العلمى لدبلوم جودة الرعاية الصحية ودبلوم إدارة المستشفيات بمعهد معتمد.

واستهدف "الويبنار العلمي"، تسليط الضوء على تعزيز ثقافة سلامة المرضى، والتعريف بوسائل تمكين المرضى في هذا المجال، وتفعيل مبادرات مكافحة العدوى، والجراحة الآمنة وتفعيل جودة الرعاية الصحية.

وأكد الدكتور أسامة رسلان الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب، أهمية تلك الفاعليات في ترسيخ مفهوم سلامة المرضى، بوصفها الركيزة الأساسية ومحور العملية الصحية، لاسيما في في ظل انتشار فيروس كورونا.

ونبه "رسلان" إلى أن معهد معتمد يستهدف الارتقاء بمستوى الممارسة المهنية لكل أعضاء الفريق الصحي لتحسين مستوى أداء الخدمة.

في هذا الصدد، أكد رسلان، تقديم معهد معتمد دبلوم مهني في "سلامة المرضى" ضمن الدبلومات المهنية التي يقدمها المعهد.

ومن المقرر أن يبدأ الدبلوم المهني لـ"سلامة المرضى" في يونيو القادم، وسيكون الأول الذي سيتم تقديمه "عن بعد" من خلال منصة التعليم الإلكتروني للمعهد.

ويعد معهد معتمد، أول معهد عربي رائد متخصص فى تقديم البرامج الطبية والصحية المهنية؛ حيث يقدم المعهد أكثر من 15 دبلومًا مهنيًا و5 شهادات مهنية متخصصة.