الصحة تعلن جدول تطعيمات الأطفال الإجبارية من عمر يوم حتى 18 شهرًا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن جدول التطعيمات الإجبارية للأطفال، من عمر يوم وحتى 18 شهراً، والتى يتم توفيرها في مراكز ووحدات الصحة الحكومية.

ويتم منح الأطفال من عمر يوم وحتى عام ونصف التطعيمات الإجبارية مجانا في مكاتب ووحدات الحكومة، كما تتميز التطعيمات بمأمونيتها وسلامتها .

ويشار إلي أن الطفل يحصل على جدول للتطعيمات الإجبارية، ويقوم بمتابعته الأطباء والتمريض بالوحدات، كما تقوم الحكومة بعمل حملات للتطعيمات مثل الحصبة وشلل الأطفال والجديرى للحفاظ علي مصر خالية من الأمراض الوبائية.

وكان قد تم تعديل جدول تطعيمات الأطفال الروتينية بإدراج جرعتين إضافيتين من تطعيم شلل الأطفال بالحقن عند عمر 2 و4 شهور.

واتخذت وزارة الصحة والسكان كافة الاستعدادات الخاصة لمواجهة النوع الجديد من شلل الأطفال، حيث أعدت خطة بإدراج طعوم جديدة بجدول تطعيمات الأطفال الروتينية.

وأدرجت وزارة الصحة جرعتين إضافيتين من تطعيم شلل الأطفال بالحقن في العضلة الأمامية للفخد الأيسر عند عمر شهرين وعمر 6 أشهر، بالإضافة إلى الجرعة الحالية عند 4 أشهر، ليصبح التطعيم ضد شلل الأطفال السولك، عند عمر شهرين، 4 شهور، و6 شهور، بإجمالي 3 جرعات.

وأخطر قطاع الطب الوقائي بالوزارة ، جميع مديريات الصحة على مستوى الجمهورية بالبدء في إدراج جرعتين جديدتين من تطعيم شلل الأطفال بالحقن "سولك" للأطفال عند إتمام عمر شهرين وستة أشهر بجرعة 0.5 سم حقنًا بالعضل بالعضلة الأمامية للفخد الأيسر بداية من أمس الإثنين الموافق 22 /2 /2021 بالإضافة للجرعة الحالية من نفس التطعيم عند إتمام أربعة أشهر.

واصبح جدول تطعيمات الأطفال في مصر 2021 الروتينية متضمنًا ثلاث جرعات طعم شلل الأطفال بالحقن عند إتمام عمر شهرين، وأربعة، وستة أشهر.

وكشفت وزيرة الصحة، عن بدء حملة جديدة للتطعيم ضد شلل الأطفال في مارس المقبل، عقب ظهور نوع جديد منه، لافتة إلى أن النوع المنتشر حاليًا جديد خاصة أن مصر خالية من شلل الأطفال منذ عام 2005، مضيفة أن التطعيم سيكون عبارة عن 3 جرعات يفصل بينها شهرين وسيتم تطعيم جميع الأطفال حتى يتم التخفيف من ظهوره مرة أخرى.