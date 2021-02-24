سفير مصر في الخرطوم يبحث مع وزير التجارة السوداني تعزيز آفاق التعاون التجاري

بحث السفير حسام عيسى سفير مصر في الخرطوم، مع على حدو آدم بشير وزير التجارة والتموين السوداني، مجالات التعاون بين البلدين فى قطاع التجارة، وسبل المضي قدمًا نحو تعزيز آفاق التعاون المتاحة فى عدد من القطاعات التجارية ذات الأولوية لدى البلدين.

وذكرت الخارجية اليوم الأربعاء أن الوزير السوداني عبر عن تطلع بلاده إلى الاستفادة من التجربة المصرية الكبيرة فى مجالي التجارة والتموين، مثمنًا أوجه الدعم المصري للسودان في شتى مجالات التعاون.