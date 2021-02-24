بعد تطبيقه بـ 15 محافظة.. كيف يساعد الكارت الذكي المزارعين؟

قال وزير الزراعة السيد القصير "طبقنا الكارت فى 15 محافظة، وفى 15 مارس سيطبق فى معظم محافظات الجمهورية"، مستطردا "بالتعاون مع البنك المركزى لم يعد الكارت بديلا للحيازة الورقية فقط، فبعدما كان بديلا للحيازة الورقية، أصبح يستخدم فى المدفوعات ويتماشى مع التحول الرقمى الذى يشهده قطاع الزراعة".

وأضاف الوزير خلال تصريحات له ، أن " الكارت أصبح مدفوعات، ومن حصل على الكارت بالشكل القديم سيتم استبداله بالكارت بالنظام الجديد دون أن يتحمل الفلاح أى تكاليف اضافية".

ونوه الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن منظومة كارت الفلاح خطوة من خطوات التحول الرقمي في قطاع الزراعة، وهو يخدم الفلاح والدولة المصرية ، موضحا أن منظومة كارت الفلاح تم تطبيقها في 15 محافظات.

وأشار "القرش" خلال تصريحات لـ "دوت الخليج"، إلى أن كارت الفلاح يوفر قاعدة بيانات يمكن للدولة أن تبني عليها خطوات أخرى تخدم الفلاح والمنظومة، مؤكدا أنهم يستهدفون تحويل 6 ملايين حيازة ورقية إلى حيازات مميكنة، منوها إلى أنه يمكن من خلال كارت الفلاح توضيح حجم الإنتاج المتوقع.

وننشر أهم مميزات الكارت الذكى للفلاح ، وكيف سيخدم المزارع؟.

- بناء قاعدة بيانات زراعية مدققة تشمل مساحات الأراضى الزراعية المحيزة والتى تستخدم فعليا فى الإنتاج الزراعى .

-حصول الفلاح على مستلزمات إنتاجه دون أى تلاعب، مع التحكم والرقابة على عمليات صرف الدعم للمزارعين طبقًا لسياسات الدعم التى تقررها الدولة.

-توفير قاعدة بيانات قومية بكافة حيازات الأراضى الزراعية.



-تطوير أسلوب الرقابة والإدارة فى مستويات العمل المختلفة بوزارة الزراعة "الجمعيات، الإدارات، المديريات وقطاعات الوزارة المختلفة".



-حل المشاكل المترتبة على ضعف نظام توزيع الأسمدة، إضافة إلي توجيه الخدمات الزراعية والإرشاد الزراعى، وتوصيل المعلومات الارشادية من خلال المراكز الإرشادية المطورة تعويضا لنقص المرشدين الزراعيين.

- إمكانية تحديد وصرف دعم تحفيزى لإنتاج محصول معين (مثل القمح والذرة) للمساعدة فى تنفيذ خطة الدولة للتوسع فى إنتاج محصول معين بدلا من استيراد من الخارج.

- الاستفادة من البيانات والمعلومات بالمنظومة فى تحديد أسعار المحاصيل، وتحديد توثيق العلاقة بين المالك والمستأجر فى الحصول على الدعم المقرر للزراعة.